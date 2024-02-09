Ученые выяснили, какой продукт может предотвратить депрессию

Грибы являются основным диетическим источником аминокислоты эрготионеина — противовоспалительного средства, которое не может быть синтезировано людьми, — говорит доктор Джибрил Ба, ведущий исследователь. — Достаточный уровень содержания его в организме может снизить риск окислительного стресса, что также уменьшает симптомы депрессии.

Калий, содержащийся в белых шампиньонах, также помогает уменьшить тревожность. Но так как исследователи не различали, какие именно грибы были съедены, они не смогли определить, какие из них лучше всего уменьшают психические заболевания.

Предыдущие исследования показали, что эрготионеин помогает также снизить вероятность развития у людей шизофрении и биполярного расстройства.