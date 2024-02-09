Почему женщинам лучше совсем отказаться от алкоголя

Нарколог рассказал, что у женщин есть такая физиологическая и биохимическая особенность — у них снижен уровень ферментов, которые перерабатывают алкоголь.

Пиво вредно из-за содержащегося в нем фермента, схожего с женскими гормонами, – цитирует слова Брюна МИА «Россия сегодня».

Женщинам, безусловно, нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе это может довольно быстро привести к формированию заболевания и глубинным дефектам личности.

Нарколог заявил, что алкоголь для женщин – наиболее опасный напиток.

Ранее ученые заявляли, что употребление красного или белого вина наименее опасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя.

Специалисты утверждают, что употребление алкоголя несколько раз в неделю может «загнать» человека в зависимость, лишив его естественной радости.

Наркологи советуют вытеснять алкоголь из повседневной жизни.