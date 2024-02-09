Почему стоит побывать в Мексике хотя бы один раз

1. Потрясающее Карибское побережье

Белоснежные пляжи, лазурное море — мечта многих путешественников. Именно в Мексике можно насладиться этим сполна.

Туристам стоит посетить Канкун, который является одним из лучших курортов мира. Здесь есть всё: множество отелей, отличный сервис, развлечения на любой вкус и теплое прозрачное море.

2. Множество диких пляжей

Если вы не любите отдых в дорогих отелях, то в Мексике можно отдохнуть дикарем. В стране есть не только Карибское море, но и Тихий океан, а протяженность береговых линий просто поражает.

Поэтому здесь не сложно найти дикий пляж, где можно наслаждаться отдыхом в одиночестве и без больших затрат.

3. Мексиканские карнавалы

Все мы помним о карнавалах в Бразилии, тем не менее мексиканские карнавалы тоже интересное явление. Они начинаются за неделю до католического Великого Поста.

Примерно 5 дней на улицах царит веселье и танцы, люди ходят в костюмах и масках, а туристы приезжают со всех уголков мира, чтобы на это посмотреть.