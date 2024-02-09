Почему стоит побывать в Мексике хотя бы один раз

1. Потрясающее Карибское побережье
Белоснежные пляжи, лазурное море — мечта многих путешественников. Именно в Мексике можно насладиться этим сполна.
Туристам стоит посетить Канкун, который является одним из лучших курортов мира. Здесь есть всё: множество отелей, отличный сервис, развлечения на любой вкус и теплое прозрачное море.
2. Множество диких пляжей
Если вы не любите отдых в дорогих отелях, то в Мексике можно отдохнуть дикарем. В стране есть не только Карибское море, но и Тихий океан, а протяженность береговых линий просто поражает.
Поэтому здесь не сложно найти дикий пляж, где можно наслаждаться отдыхом в одиночестве и без больших затрат.
3. Мексиканские карнавалы
Все мы помним о карнавалах в Бразилии, тем не менее мексиканские карнавалы тоже интересное явление. Они начинаются за неделю до католического Великого Поста.
Примерно 5 дней на улицах царит веселье и танцы, люди ходят в костюмах и масках, а туристы приезжают со всех уголков мира, чтобы на это посмотреть.
4. Доступные цены на жилье и услуги
В курортных городах цены на проживание и питание довольно высокие, но в остальной Мексике более чем доступны.
Во многих городах можно снять номер в отеле всего за 15-20 долларов в сутки. Цены на еду, проезд и другие мелочи тоже приятно удивят туристов.
5. Местные жители
Из-за обилия солнца местные жители позитивны и приветливы. Многие туристы согласны, что мексиканцы довольно дружелюбный народ.
Вам с удовольствием помогут, подскажут, угостят. В Мексике люди с интересом и любопытством относятся к иностранцам, поэтому не стесняйтесь общаться с местными жителями.
6. Памятники древних цивилизаций
Ни для кого не секрет, что в Мексике есть археологические памятники древних цивилизаций майя, ацтеков, ольмеков и других. Эти находки притягивают сюда множество туристов.
Путешественники обязательно посещают такие места, как Чичен-Ица, Паленке, Теотиуакан. Даже в городе Мехико можно найти достопримечательности, которые относятся к древним индейским цивилизациям.
7. Колониальная архитектура
Некоторые думают, что сама по себе Мексика скучная страна, кроме пляжей и пирамид здесь нечего посмотреть. И как они ошибаются. Колониальное наследие страны очень разнообразно.
Здесь множество красивых архитектурных сооружений и церквей, построенных еще испанцами. Многие из зданий и памятников были включены в список всемерного наследия ЮНЕСКО.
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