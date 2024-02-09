Необычные сочетания привычных для всех продуктов: вас это удивит

22:44 2024-02-09
Необычные сочетания привычных для всех продуктов: вас это удивит

Узнайте о нетрадиционных вкусовых предпочтениях, которые, по мнению большинства, не сочетаются между собой.

Мёд + картофель фри

Несмотря на странность вкуса, очень быстро начинаешь привыкать к необычному сочетанию.

Это иначе, чем с кетчупом или чесночным соусом, но как разнообразие прекрасно подходит.

Еще один вариант для картофеля фри – это нутелла или другая шоколадная паста, а также молочно-шоколадный коктейль.

Как известно, соль усиливает вкус, поэтому если фри полить шоколадом или медом, они будут казаться еще слаще.

Фрукты, посыпанные перцем чили

В нашей стране многие не поймут такое сочетание вкуса, а вот в Мексике и других странах Латинской Америки это вполне себе нормальное явление.

Чили своей остротой обеспечивает приток крови к вкусовым рецепторам, обостряя их чувствительность.

Поэтому в сочетании с таким перцем фрукты будут намного вкуснее.

Обязательно стоит попробовать такое сочетание с арбузом, дыней, кокосом, ананасом и апельсином.

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Темный шоколад со свеклой

Приготовленный свекольный салат посыпается тертым шоколадом, желательно брать темный сорт с горчинкой.

Такое сочетание сделает вкус богатым и экзотическим. Как ни странно, но вкус свекле придают такие вещества, как геозим и пиразин, который присутствуют и в составе темного шоколада.

Поэтому это, на первый взгляд, необычное сочетание может вызвать очень приятные ощущения. Порой горькое и сладкое бывают вполне даже сочетаемы.

Белый шоколад, покрытый черной или красной икрой

Данное блюдо предложил кулинар из Англии Хестон Блюменталь, который всегда говорил, что белый шоколад нужно приправлять чем-то соленым, что смягчит приторную сладость продукта.

После нескольких экспериментов он пришел к выводу, что ничто так хорошо не сочетается с белым шоколадом как красная, а иногда и черная, икра. Подобный необычный бутерброд понравится многим.

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