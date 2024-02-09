Необычные сочетания привычных для всех продуктов: вас это удивит

Мёд + картофель фри

Несмотря на странность вкуса, очень быстро начинаешь привыкать к необычному сочетанию.

Это иначе, чем с кетчупом или чесночным соусом, но как разнообразие прекрасно подходит.

Еще один вариант для картофеля фри – это нутелла или другая шоколадная паста, а также молочно-шоколадный коктейль.

Как известно, соль усиливает вкус, поэтому если фри полить шоколадом или медом, они будут казаться еще слаще.

Фрукты, посыпанные перцем чили

В нашей стране многие не поймут такое сочетание вкуса, а вот в Мексике и других странах Латинской Америки это вполне себе нормальное явление.

Чили своей остротой обеспечивает приток крови к вкусовым рецепторам, обостряя их чувствительность.

Поэтому в сочетании с таким перцем фрукты будут намного вкуснее.

Обязательно стоит попробовать такое сочетание с арбузом, дыней, кокосом, ананасом и апельсином.