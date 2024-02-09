Необычные сочетания привычных для всех продуктов: вас это удивит

Мёд + картофель фри
Несмотря на странность вкуса, очень быстро начинаешь привыкать к необычному сочетанию.
Это иначе, чем с кетчупом или чесночным соусом, но как разнообразие прекрасно подходит.
Еще один вариант для картофеля фри – это нутелла или другая шоколадная паста, а также молочно-шоколадный коктейль.
Как известно, соль усиливает вкус, поэтому если фри полить шоколадом или медом, они будут казаться еще слаще.
Фрукты, посыпанные перцем чили
В нашей стране многие не поймут такое сочетание вкуса, а вот в Мексике и других странах Латинской Америки это вполне себе нормальное явление.
Чили своей остротой обеспечивает приток крови к вкусовым рецепторам, обостряя их чувствительность.
Поэтому в сочетании с таким перцем фрукты будут намного вкуснее.
Обязательно стоит попробовать такое сочетание с арбузом, дыней, кокосом, ананасом и апельсином.
Темный шоколад со свеклой
Приготовленный свекольный салат посыпается тертым шоколадом, желательно брать темный сорт с горчинкой.
Такое сочетание сделает вкус богатым и экзотическим. Как ни странно, но вкус свекле придают такие вещества, как геозим и пиразин, который присутствуют и в составе темного шоколада.
Поэтому это, на первый взгляд, необычное сочетание может вызвать очень приятные ощущения. Порой горькое и сладкое бывают вполне даже сочетаемы.
Белый шоколад, покрытый черной или красной икрой
Данное блюдо предложил кулинар из Англии Хестон Блюменталь, который всегда говорил, что белый шоколад нужно приправлять чем-то соленым, что смягчит приторную сладость продукта.
После нескольких экспериментов он пришел к выводу, что ничто так хорошо не сочетается с белым шоколадом как красная, а иногда и черная, икра. Подобный необычный бутерброд понравится многим.
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