Как избавиться от плесени в ванной: есть один простой и полезный совет

22:55 2024-02-09
Как избавиться от плесени в ванной: есть один простой и полезный совет

Чтобы не тратить время на упорную борьбу с плесенью на кафеле, используйте этот лайфхак, который очистит затирку швов за минуту.

Вместо того, чтобы яростно тереть кафель щеткой, тратить силы, время и нервы —  попробуйте этот лайфхак из «Тик-Тока».

Все, что вам потребуется: рулон бумажных полотенец, отбеливатель и резиновые перчатки.

Оторвите кусочек полотенца, сложите его в узкую полоску вдоль длинной стороны и щедро пропитайте его отбеливателем.

Получившуюся полоску положите на шов, который хотите отчистить, хорошенько прижмите и разгладьте.

Оставьте компресс на 60 минут и отправляйтесь смотреть любимый сериал.

Когда вы вернетесь снять бумажное полотенце через час, шов между плитками будет белоснежным — и ни следа плесени.

Многие из тех, кто посмотрел ролик, были в полном восторге, но некоторые высказали сомнение.

Мы позволим себе внести маленькую коррективу: на банке отбеливателя в ролике написано «лимонный».

Возможно, чтобы получить подобный результат, вам не нужно тратить ваш ужасно дорогой кислородный отбеливатель, а стоит использовать обычный «Санокс» или «Белизну» — щавелевая кислота успешно заменит лимонную.

«Моя мама клянется, что это метод реально работает!»

Кто-то сомневается, что отбеливатель убьет плесень, а утверждает, что он просто «отбелит ее» — что бы это ни значило.

Кое-кто рекомендует заменить отбеливатель на белый уксус, а другие советуют смешать отбеливатель с содой и нанести как пасту. Смывать можно будет уже через 30 минут.

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