Как избавиться от плесени в ванной: есть один простой и полезный совет

Вместо того, чтобы яростно тереть кафель щеткой, тратить силы, время и нервы — попробуйте этот лайфхак из «Тик-Тока».
Все, что вам потребуется: рулон бумажных полотенец, отбеливатель и резиновые перчатки.
Оторвите кусочек полотенца, сложите его в узкую полоску вдоль длинной стороны и щедро пропитайте его отбеливателем.
Получившуюся полоску положите на шов, который хотите отчистить, хорошенько прижмите и разгладьте.
Оставьте компресс на 60 минут и отправляйтесь смотреть любимый сериал.
Когда вы вернетесь снять бумажное полотенце через час, шов между плитками будет белоснежным — и ни следа плесени.
Многие из тех, кто посмотрел ролик, были в полном восторге, но некоторые высказали сомнение.
Мы позволим себе внести маленькую коррективу: на банке отбеливателя в ролике написано «лимонный».
Возможно, чтобы получить подобный результат, вам не нужно тратить ваш ужасно дорогой кислородный отбеливатель, а стоит использовать обычный «Санокс» или «Белизну» — щавелевая кислота успешно заменит лимонную.
«Моя мама клянется, что это метод реально работает!»
Кто-то сомневается, что отбеливатель убьет плесень, а утверждает, что он просто «отбелит ее» — что бы это ни значило.
Кое-кто рекомендует заменить отбеливатель на белый уксус, а другие советуют смешать отбеливатель с содой и нанести как пасту. Смывать можно будет уже через 30 минут.
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