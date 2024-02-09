Лабрадор Пеп - единственная собака, получившая пожизненный срок без права на досрочное освобождение

Пеп сам жил в этой семье. Губернатор использовал свое влияние, чтобы пса упекли в тюрьму. Его даже сфотографировали, как обычного заключенного, и присвоили номер — С-2559.

Поразительная история. Особенно с учетом того, что никакую кошку Пеп не убивал…

Пеп попал в семью мистера Пинчота крошечным щенком. Родственница губернатора, работавшая заводчицей, подарила лабрадора политику, когда тот был избран губернатором штата.

Поначалу Пепа обожали, но вскоре он подрос и принялся как бешеный жевать мебель. Никакие наказания не могли отучить его от этой привычки.

Зубы лабрадора попортили столько подушек, что хозяева решили избавиться от пса. Но усыпить его они не решились.

Во время рабочей поездки в Мэн Пинчот нашел выход. Он узнал о том, что в некоторых тюрьмах специально поселяют собак, чтобы заключенные не падали духом.

Губернатор обсудил этот вариант с начальником пенсильванской тюрьмы, и тот согласился. Так Пеп оказался за решеткой. Сфотографировали его в шутку.

Но как появилась легенда о том, что Пеп — преступник? Судя по всему, эту историю сочинил репортер местной газеты. Решив подогреть интерес читателей, он расспросил сына губернатора о нюансах, и они вместе придумали байку.

Ту тюрьму закрыли в 1971 году. И сейчас это туристический объект. Люди приходят главным образом для того, чтобы посмотреть на камеру, в которой сидел Аль Капоне.

Для них же повесили табличку в память об «именитом заключенном Пепе», который, кстати, был похоронен на территории тюрьмы.