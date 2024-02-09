Какое влияние на состояние человека оказывает музыка: мнение экспертов

23:06 2024-02-09
Какое влияние на состояние человека оказывает музыка: мнение экспертов

Многие люди не могут представить свою жизнь без любимых музыкальных композиций или песен.

Вот как музыка и увлечение ею влияет на человека:

Специалистам удалось выяснить, что прослушивание классической музыки помогает улучшить психоэмоциональное состояние.

Игра на музыкальных инструментах помогает повысить уровень интеллектуального развития.

Если каждый день по 15 минут тратить на прослушивание любимой музыки, то можно избавиться от негативных последствий стресса.

Считается, что правильно подобранная музыка повышает качество образования.

Многие знают о том, что для создания особой романтической атмосферы используется музыка. Это действительно хорошее решение, поскольку музыка позитивно отражается на уровне либидо.

Если знакомиться с человеком в тот момент, когда играет приятная музыка, то повышается вероятность добиться симпатии.

Во многих магазинах и салонах красоты играет ненавязчивая музыка, поднимающая настроение. На самом деле это маркетинговый ход.

При прослушивании музыки у человека начинает выделяться гормон серотонин. Поэтому клиент охотнее потратит деньги.

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