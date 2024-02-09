Дачники рассказали, как оградить ягодные кустарники от птиц

23:08 2024-02-09
Дачники рассказали, как оградить ягодные кустарники от птиц

Созреванию ягод радуются не только трудолюбивые садоводы, но и птицы, которые так же жаждут полакомиться готовым урожаем.

Надежное укрытие:

Самым эффективным и надежным средством защиты для кустарников является их укрытие сеткой. Но для этого подойдет далеко не любая сетка.

Важно, чтобы диаметр ее ячейки был меньше головы птицы и составлял не более 25 мм, так как в противном случае птицы, запутавшись, могут погибнуть.

Для максимальной эффективности данная сетка должна быть белого цвета, поскольку именно к этому цвету практически все птицы относятся с опаской и осторожностью, он их словно отталкивает.

Как правильно соорудить?

Многие садоводы допускают распространенную ошибку, просто набрасывая сетку на ягодный кустарник.

В результате чего пернатые могут беспрепятственно полакомиться созревшими ягодами, подобравшись к ним снизу. 

Важно накинув сетку на куст, так же стянуть при помощи жгута ее концы, прочно зафиксировав их у основания кустарника. 

Когда укрывать?

Укрывать ягодные кустарники сеткой требуется исключительно в период созревания ягод. До этого времени не стоит ограждать посадки от птиц, которые, наоборот, будут помогать в выращивании годных культур, защищая их от вредителей. 

Как отразится на развитии растений?

Такое защитное укрытие кустарников от птиц в виде сетки не способны каким-либо образом негативно отразиться на состоянии ягодных культур.

Это объясняется тем, что такие сетки могут полноценно пропускать влагу и свет, не препятствуют протеканию фотосинтеза, не создают преград для насекомых-опылителей и для внесения удобрений внекорневым способом. 

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