Огородники рассказали о лучших подкормках для баклажана

23:16 2024-02-09
Огородники рассказали о лучших подкормках для баклажана

Многие огородники подкармливают синенькие специальными покупными удобрениями, считая, что они более эффективны.

Считается, что в этот период самой лучшей подкормкой для баклажанов является травяной настой. Алгоритм его приготовления и применения прост.

Для большой площади посевов удобрение готовим в объемной емкости, например, в пластиковой пятидесятилитровой бочке. 

Половину ее объема заполняем «травяным сбором». Подойдет любая сорная трава, но желательно, чтобы на половину этот сбор состоял из крапивы, так же присутствовали в нем и одуванчики, клевер. 

Вся сорная растительность должна быть без семян, ее необходимо мелко порубить на части. 

К зеленой массе нужно добавить половину ведра навоза (можно использовать и птичий помет, смотря, что есть под рукой) и всыпать стакан древесной золы. 

Смесь нужно залить теплой водой и оставить настаиваться несколько дней.

Перед применением удобрения его необходимо процедить и дополнительно разбавить водой, в пропорции 1:3.

Под  каждый куст баклажанов выливаем приблизительно по 1 литру готового удобрения. 

Подкормка для Баклажанов в период завязывания плодов:

В этот период времени баклажаны остро нуждаются в таких микроэлементах, как фосфор и калий.

Для восполнения потребности растения в этих компонентах готовим подкормку на основе древесной золы.

Помимо вышеуказанных элементов в древесной золе так же присутствуют кальций, магний, сера, соли железа, которые так же оказывают благотворное влияние на баклажаны в период завязывания плодов.

А вот азота, препятствующего образованию плодов, в древесной золе нет совсем.

На один квадратный метр посадки синеньких вносим один стакан древесной золы.

Своевременная подкормка баклажанов необходимыми питательными компонентами – залог получения богатого урожая.

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