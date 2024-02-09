Огородники объяснили, из-за чего у огурцов чахнут листья

23:28 2024-02-09
Огородники объяснили, из-за чего у огурцов чахнут листья

Такое явление хоть и встречается довольно часто, но даже на бывалых садоводов наводит панику.

Слишком жаркое содержание и недостаток влаги в почве:

В такой ситуации растение начинает увядать с верхушки. В период засухи плоды могут приобретать горький привкус. Своевременный регулярный полив и мульчирование спасут положение.

Высокая влажность в теплице: 

Увядание листьев может быть заметно как в верхней, так и в средней части растения. Обеспечьте качественное проветривание, особенно в течение дня, и вы забудете о данной проблеме.

Наличие заболеваний, в первую очередь, затрагивающих корневую систему и стебель:

Увядание при этом начинается снизу.

Если это корневая или прикорневая гниль, поможет использование биологических препаратов. Опустите растение к земле до здоровой его части и прикопайте. В почву вносите препараты содержащие сенную палочку (например, Бактоген, Бактофит, Алирин) или триходерму.

Это поможет избавиться от инфекции и продолжить рост вновь укоренившемуся растению. Больную часть срежьте и уберите из теплицы, как только убедитесь, что началось активное образование молодых корней.

В случае сосудистых заболеваний лучшим решением станет полное удаление больного растения. Почву во всей теплице обязательно проливайте биологическими фунгицидами, упомянутыми выше.

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