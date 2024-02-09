Что будет, если употреблять в пищу хлеб или другую еду с плесенью

23:35 2024-02-09
Что будет, если употреблять в пищу хлеб или другую еду с плесенью

Хлеб, который продается в нарезанном виде, более подвержен заражению плесенью, чем цельный.

Плесень – это грибок, некоторые из которых производят ядовитые вещества, называемые микотоксинами.

Одни из самых ядовитых – афлатоксины, производимые Aspergillus в злаках, специях и лесных орехах. Афлатоксины могут привести к раку, а также повредить печень.

Правда, большинство микотоксинов опасны только в том случае, если человек употребляет их в пищу в течение длительного времени.

Почему же нельзя просто срезать плесень:

На этот вопрос очень просто и понятно ответила председатель Информационного совета по безопасности пищевых продуктов Рейчел Уильямс (Rachelle Williams) в интервью изданию Huffington Post.

«Самый простой способ думать о плесени — это думать о дереве. "Большая часть дерева не всегда над землей — она внизу.

То, что вы видите, — это часть наверху, когда вы думаете о корнях, они уходят глубоко в землю и на самом деле могут быть больше, чем то, что видно сверху.

То же самое относится и к плесени. Когда вы срезаете кусочек плесени, то "корни" все равно остаются в пище», – объяснила Уильямс.

Важно также отметить, что плесень способна расти в холодильнике и даже пережить заморозку. Плесень часто выживает в соленой, сладкой и кислой среде.

Помимо этого, большинство токсинов плесени термостойки и поэтому не могут быть уничтожены в процессе приготовления пищи.

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