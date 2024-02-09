Как можно быстро уснуть в жару или духоту и надолго охладиться

23:44 2024-02-09
Как можно быстро уснуть в жару или духоту и надолго охладиться

Есть несколько надежных способов быстро охладиться, чтобы задремать и хорошо выспаться в жаркую погоду.

Охладите комнату насколько это возможно:

Если нет кондиционера, то остаются самые простые средства. 

В течение дня держите окна закрытыми и затемняйте комнату как можно лучше, чтобы тепло оставалось снаружи. 

Как только вечером станет прохладнее, тщательно проветрите комнату.

Но спать все равно лучше всего только с открытым окном и без вентилятора.

В противном случае вы можете легко простудиться или застудить шею.

Вместо этого лучше повесить влажные полотенца перед окнами, что позволит комнате остыть.

И выключите все электрические устройства. Они также испускают тепло.

Так что в постели лучше не смотрите телевизор и не пользуйтесь ноутбуком.

Охладитесь перед сном, но не сильно:

Прохладный душ или ванна перед сном могут снизить температуру тела и облегчить засыпание.

Главное: душ ни в коем случае не должен быть холодным! 

Это только стимулирует организм снова вырабатывать тепло и, таким образом, потеть ночью.

Хлопковая одежда и простыни:

Так как мы потеем ночью, важна правильная одежда для сна. Хлопок в этом случае идеально подходит.

Он впитывает влагу и слегка охлаждает. Это касается и постельного белья. 

Специалисты советуют обязательно укрываться чем-нибудь. Несмотря на тепло, вы можете простудиться.

Освежиться в кровати:

Наверняка вы знаете такой бабушкин метод, как согреть постель зимой – положить в нее грелку или просто бутылку с горячей водой. 

Наполните грелку (или бутылку) очень холодной водой и положите туда пару кусочков льда (или же просто положите грелку на пару часов в холодильник).

Ночью бутылка поможет охладить ноги и руки. Но не кладите холодную бутылку на живот, иначе у вас могут возникнуть проблемы с почками.

Не тревожьтесь:

Одним из самых больших препятствий для сна являются ваши мысли.

Когда вы начинаете думать о том, сколько часов вам осталось поспать, это только ухудшает ситуацию.

Исследования показали, что, хотя летом люди меньше спят, качество сна лучше. 

Это может компенсировать более короткую продолжительность сна.

Часто нескольких часов сна бывает вполне достаточно, чтобы выспаться.

Поэтому постарайтесь расслабиться и с нетерпением ждать следующего летнего дня.

Мокрые простыни вместо вентилятора:

Не у всех есть дома вентилятор или кондиционер, и в большинстве случаев в комнате все равно будет только теплый воздух. 

Вместо этого лучше повесить мокрую хлопчатобумажную простыню перед окном или балконной дверью. 

Пока она сохнет, она забирает лишнее тепло, и вы можете спать в приятной прохладной комнате.

Ванная для ног:

Освежающая ванна для ног не только охлаждает, но и идеально расслабляет перед сном. 

Подержите ноги в течение примерно 30 секунд в теплой воде с температурой 12-18 градусов. 

Тело направляет кровь в ноги, и голова расслабляется.

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