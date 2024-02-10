Илон Маск потратил 1 миллион долларов на суперредкий McLaren F1 и разбил его, пытаясь произвести впечатление на партнера

Илон Маск в мире технологических миллиардеров известен тем, что раздвигает границы как в технологиях, так и в жизни, пишет Уahoo.com.

В частности, известен инцидент, который связан с аварией суперредкого McLaren F1, что подчеркивает бесстрашие миллиардера и его готовность рисковать.

Эта история, как сообщает Уahoo.com, произошла в конце 1990-х годов. Только что продав свой стартап Zip2 более чем за 300 миллионов долларов, Маск решил, что пришло время наслаждаться прекрасными вещами в жизни. А что может быть прекраснее McLaren F1?

В то время этот автомобиль был одним из самых быстрых и эксклюзивных в мире. Всего было выпущено 106 таких моделей, поэтому владение McLaren F1 было мечтой для многих, но реальностью для очень немногих.

Цена автомобиля колебалась в районе 1 миллиона долларов, что значительно выше первоначальной стоимости. Но Маска это не остановило.

“Три года назад я принимал душ в YMCA и спал на полу в офисе. Теперь у меня есть машина стоимостью в миллион долларов и довольно много бытовых удобств, - вспоминал Маск в документальном фильме CNN Perspectives 1999 года.

Покупка Маска была не просто демонстрацией богатства - это было свидетельством того, как далеко он продвинулся. В интервью Маск объяснил, что проехал на машине 11 000 миль. Он ездил на ней из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, и это был его повседневный автомобиль.

В 2000 году, когда Маск ехал по Сэнд-Хилл-роуд на встречу с соучредителем PayPal Inc. Питером Тилем, минутная бравада побудила его продемонстрировать возможности автомобиля. Но автомобиль вышел из-под контроля, взлетел на 3 фута в воздух и разбился. Самое худшее, что машина не была застрахована.

“Мы повредили подвеску... основное шасси и двигатель были в порядке, но все стекла, колеса и все остальное было разбито вдребезги. Спереди и сзади были серьезные повреждения кузова”, - сказал Маск.

В конечном итоге McLaren был отремонтирован и продан новому владельцу в Калифорнии.

Лейси спросила Маска, есть ли параллель между драматическим ДТП и тем, как он строит компании. Он ответил: “Я надеюсь, что нет. Это может быть неудобно при запуске ракеты”.