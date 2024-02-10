Вслед за «Титаном» около Антарктиды пропал еще один подводный аппарат

10:32 2024-02-10
Вслед за «Титаном» около Антарктиды пропал еще один подводный аппарат

С помощью Ran ученые получают информацию о том, какие именно механизмы стоят за таянием льда.

Все помнят, как в июне 2023 года мир наблюдал, как экипажи искали в водах Северной Атлантики вблизи обломков "Титаника" пропавший без вести подводный аппарат с пятью пассажирами на борту.

А теперь у берегов Антарктиды пропал еще один подводный аппарат. Хотя на нем не было людей, как на подводном аппарате "Титан", это - большая потеря для научных исследований.

Гетеборгский университет в Швеции приобрел подводный аппарат Ran примерно за 3,6 миллиона долларов в 2015 году. Это - один из трех научных подводных аппаратов такого рода в мире.

Он исчез, когда исследователи удаленно использовали аппарат для изучения таяния ледника Туэйтс. Ледяную массу также называют "Ледником судного дня", потому что она потенциально может поднять уровень мирового океана более чем на 10 футов, если полностью растает.

Понятно, что это - область интересов ученых, изучающих изменение климата и его последствия для региона.

"Мы взяли Ран на ледник Туэйтс, чтобы задокументировать область подо льдом. С помощью Ran мы получаем информацию о том, какие именно механизмы стоят за таянием", - рассказала профессор физической океанографии и руководитель проекта Анна Волин.

Волин не питает больших надежд на то, что аппарат найдут.  

"Это похоже на поиск иголки в стоге сена, но даже не зная, где этот стог находится", - сказала она.

По словам специалиста, батареи Ran к этому времени сели. Ученые считают, что подо льдом произошло нечто неожиданное, и аппарат попал в беду.

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