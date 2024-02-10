Универсальная и дешевая прикормка для зимней рыбалки

Разбираемся, какая рыба любит картошку зимой и почему.

Бывалые рыбаки используют недоваренную картошку и в качестве насадки, но этот способ лучше оставить на лето, а зимой берем вареную картошку только с одной целью - прикормить рыбу.

Таким рыбам как карась, карп, плотва, лещ, линь, голавль, и других видов карповых, нравится запах картошки.

Подводные камеры, показали, что плотва ест вареную картошку не хуже, чем в летние дни, поэтому в эффективности такой прикормки сомневаться не стоит.

Картофельная прикормка идеальна для зимы, так как не обладает сильным отпугивающим ароматом, имеет пылящую структуру в отварном виде, а зимняя рыба это очень любит.

Причем картошку можно ароматизировать любым ароматом, вареные клубни хорошо впитают любой запах и будут долго его держать под водой.

Такие запахи как нерафинированное масло, анис, конопля или цитрус, идеально подходят для зимы.

Но помните, что концентрация дипов, должна быть в несколько раз меньше, чем летом.

Можно использовать и просто чистый картофель без всего, он имеет свой приятный запах.

Как приготовить картофельную прикормку зимой для рыбалки:

Для приготовления прикормки много ума не надо, очистите картофель и варите до полной готовности, разваривайте так же как и для еды. После чего полейте немного пахучего масла, при желании.

Перед тем как отправить картофель в лунку, можно посыпать его манкой, это понравится любой рыбе семейства карповых.

Как правильно прикормить рыбу картошкой зимой:

На водоеме подкидывайте по 1-2 картофелины к месту ловли, предварительно размяв в руке.

Если глубина более 3 метров, то используйте специальную закормочную кормушку, для более точного прикормка места под лункой.