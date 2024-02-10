Огородники рассказали о простых способах исправления вытянутой рассады

Ухаживая за рассадой, нужно присматриваться к ней очень внимательно, она сама подскажет, что ей не хватает.
Любые изменения во внешнем виде должны насторожить.
Есть много причин вытягивания:
Нехватка освещения. Надо обеспечить досвечивание люминесцентными лампами.
Чрезмерный полив. Сокращаем поливочные процедуры, но не допускаем пересыхания почвы. Не поливать холодной водой, это может привести к гниению корней и гибели рассады
Густота посадки. Если семена были посеяны густо, то всходам будет тесно и они начнут вытягиваться.
Высокая температура. Сразу после всходов надо перенести рассаду в прохладное место, примерно около 16 градусов на 2-3 дня, затем дневную поддерживать около 20 градусов, а ночную не выше 16-17 градусов.
Неправильные подкормки. Не подкармливать азотом. До пикировки в подкормках растение не нуждается, им достаточно в почве питательных веществ.
Правильная пикировка рассады. Если рассада сильно вытянулась, можно сделать пересадку до трёх раз. Также рекомендуется досыпать грунт для образования боковых побегов.
Еще нужно сделать обрезку рассады, оставив 4 нижних листа, а верхушку поставить в воду до появления корешков. На растении образуются пасынки.
Можно опрыскать препаратом Атлет строго по инструкции.
Делаем новую подкормку после пикировки спустя 15-20 дней монофосфатом калия.
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