Мама Илона Маска рассказала, что над сыном в детстве издевались сверстники, потому что он был самым низкорослым в школе

10:46 2024-02-10
Мама Илона Маска рассказала, что над сыном в детстве издевались сверстники, потому что он был самым низкорослым в школе

Сам миллиардер считает, что трудности его закалили и волнуется, что его 11 детям не придется их преодолевать.

Илон Маск, глава SpaceX и Tesla Inc., часто приписывал своему непростому воспитанию формирование стойкости и решимости решать некоторые из самых сложных задач в мире.

Несмотря на успех, Маск беспокоится, что его дети не столкнутся с таким же уровнем невзгод, как он. По его мнению, это имеет решающее значение для личностного развития.

В частности, по словам Маска, у него "было ужасное воспитание, в детстве было много невзгод”.

Мать миллиардера ранее рассказала, что ее сын был “самым молодым и низкорослым парнем в школе”, и терпел враждебность сверстников. 

Несмотря на эти трудности, Маск находил утешение и силу в своей семье. Семья Маска культивировала “ментальный побег”, “рассказывая о себе как об особой семье, которая может все”. Это чувство семейной поддержки и вера в себя сыграли важную роль в способности Маска выживать и процветать в условиях невзгод.

Путь Маска от продажи своей первой компании Zip2 более чем за 300 миллионов долларов в 1999 году до руководства такими новаторскими предприятиями, как SpaceX и Tesla, является свидетельством его дальновидного мировоззрения и непоколебимых амбиций.

Тем не менее, именно его размышления о важности невзгод позволяют глубже понять его характер.

“Единственное, о чем я беспокоюсь в отношении своих детей, - это о том, что они не сталкиваются с достаточным количеством невзгод”, - сказал Маск, выразив обеспокоенность воспитанием своих детей в отличие от его собственного. К слову, у миллиардера всего 11 детей.

Это беспокойство подчеркивает веру Маска в ценность преодоления трудностей как фундаментального компонента личностного и профессионального роста.

Поскольку Маск прошел путь от иммигранта, испытывающего трудности, до ведущей фигуры в области технологий и освоения космоса, уроки, извлеченные из его детских невзгод, сыграли решающую роль.

“Когда вы пытаетесь привлечь лучшие таланты в мире, это помогает решить задачу, которая меняет мир”, - сказал Маск, подчеркнув важность видения, изменяющего мир, для поддержания мотивации сотрудников и привлечения лучших талантов.

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