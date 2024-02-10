Насколько полезны сухофрукты в рационе и какие лучше выбрать

Самые популярные сухофрукты - изюм, за которым следуют курага, финики, чернослив, инжир.
Другие фрукты дополнительно к сушке еще и засахарены (покрыты сахаром). К ним относятся манго, ананасы, бананы и яблоки.
Диетолог Людмила Микитюк назвала самые полезные сухофрукты.
В список самых питательных сухофруктов она включила изюм, курагу, финики и чернослив.
В этих сухофруктах содержится достаточно минералов, витаминов и клетчатки, чтобы удовлетворить суточную потребность в этих микроэлементах.
В частности, в изюме много калия и витаминов группы B, поэтому его рекомендуют есть людям с повышенным артериальным давлением.
В черносливе много железа, клетчатки, витаминов A и K, а еще он известен своими слабительными свойствами.
Финики богаты железом, калием, клетчаткой. Лидируют среди антиоксидантов, чем способствуют уменьшению повреждений, вызванных свободными радикалами, – цитируют МИА «Россия сегодня» слова диетолога.
В кураге также много клетчатки, калия и витаминов А и С, полезных для глаз и женского здоровья.
Некоторые производители также добавляют консерванты в виде сульфитов.
Это делает сухофрукты более красивыми, поскольку предотвращают изменение цвета.
Особенно это касается красочных фруктов, таких как курага и изюм.
Некоторые люди могут реагировать на сульфиты желудочными спазмами, кожными высыпаниями и приступами астмы.
Чтобы избежать сульфитов, выбирайте коричневатые или сероватые сухофрукты.
Итак, как и большинство продуктов питания, сухофрукты имеют полезные и вредные свойства.
Они помогут увеличить потребление клетчатки и питательных веществ и обеспечат организм антиоксидантами.
Однако высокое содержание сахара и калорий вызовут проблемы со здоровьем.
По этой причине сухофрукты всегда следует употреблять в очень небольшом количестве.
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