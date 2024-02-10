Насколько полезны сухофрукты в рационе и какие лучше выбрать

Самые популярные сухофрукты - изюм, за которым следуют курага, финики, чернослив, инжир.

Другие фрукты дополнительно к сушке еще и засахарены (покрыты сахаром). К ним относятся манго, ананасы, бананы и яблоки.

Диетолог Людмила Микитюк назвала самые полезные сухофрукты.

В список самых питательных сухофруктов она включила изюм, курагу, финики и чернослив.

В этих сухофруктах содержится достаточно минералов, витаминов и клетчатки, чтобы удовлетворить суточную потребность в этих микроэлементах.

В частности, в изюме много калия и витаминов группы B, поэтому его рекомендуют есть людям с повышенным артериальным давлением.

В черносливе много железа, клетчатки, витаминов A и K, а еще он известен своими слабительными свойствами.

Финики богаты железом, калием, клетчаткой. Лидируют среди антиоксидантов, чем способствуют уменьшению повреждений, вызванных свободными радикалами, – цитируют МИА «Россия сегодня» слова диетолога.

В кураге также много клетчатки, калия и витаминов А и С, полезных для глаз и женского здоровья.

Некоторые производители также добавляют консерванты в виде сульфитов.

Это делает сухофрукты более красивыми, поскольку предотвращают изменение цвета.

Особенно это касается красочных фруктов, таких как курага и изюм.

Некоторые люди могут реагировать на сульфиты желудочными спазмами, кожными высыпаниями и приступами астмы.

Чтобы избежать сульфитов, выбирайте коричневатые или сероватые сухофрукты.

Итак, как и большинство продуктов питания, сухофрукты имеют полезные и вредные свойства.

Они помогут увеличить потребление клетчатки и питательных веществ и обеспечат организм антиоксидантами.

Однако высокое содержание сахара и калорий вызовут проблемы со здоровьем.

По этой причине сухофрукты всегда следует употреблять в очень небольшом количестве.