В Сеть просочились данные о заработной плате работников Tesla

Tesla объявила о повышении заработной платы с 8 января. Согласно документам, с которыми ознакомился Business Insider, теперь она платит заводским рабочим в США от 22 до 39 долларов в час, сообщает Уahoo.com.

Компания разделила уровни оплаты труда на три региона в зависимости от стоимости жизни в каждом. Например, заводы Tesla в Остине, штат Техас, и Спаркс, штат Невада, получают самую низкую заработную плату. А предприятия компании во Фримонте и Пало-Альто, штат Калифорния, - самую высокую.

Более широкая минимальная заработная плата в некоторых регионах следует аналогичной тенденции: работники в Калифорнии получают установленную штатом минимальную заработную плату в размере 16 долларов в час, в то время как в Неваде и Техасе минимальная зарплата - 10,25 доллара и 7,25 доллара в час соответственно.

Тesla делит своих заводских работников на семь уровней. Например, работники 1-го уровня на фабрике Fremont получают 25,25 долларов в час в соответствии с новой структурой вознаграждения, а работникам 7-го уровня платят 35,50 долларов.

Между тем работники 1-го уровня в самых низкооплачиваемых регионах имеют право получать 22 доллара в час.

Для сравнения, по данным Бюро трудовой статистики США, в прошлом году среднестатистический работник автомобильной промышленности зарабатывал около 28 долларов в час.

Согласно новому контракту United Auto Workers, к концу срока действия контракта в 2027 году самые высокооплачиваемые работники автомобильной промышленности будут зарабатывать более 40 долларов в час.

Работники при этом имеют право переходить с одного уровня на другой каждые шесть месяцев - в зависимости от их производительности, а также общих результатов Tesla.

Работники также имеют право на получение бонуса каждые шесть месяцев в конце периодов работы, которые длятся с января по июнь и с июля по декабрь.

Бонусная система Tesla называется Cyber Wallet, и бонусы определяются в зависимости от производительности сотрудников, а также результатов Tesla, говорится в документе. Неясно, что документ подразумевает под "результатами".

По словам нескольких работников, автопроизводитель использует пятибалльную систему для своих обзоров производительности, проводимых два раза в год. В обзорах Tesla работники, получившие оценку в один или два балла, считаются недостаточно эффективными и не получают баллов в качестве бонуса.

Оценка в три балла считается соответствующей ожиданиям и дает право на премию, в то время как оценка в четыре или пять баллов означает, что человек превзошел ожидания и имеет право на еще более высокую премию.

Бонусы Cyber Wallet могут быть использованы для оплаты 20 часов оплачиваемого отпуска по текущей почасовой ставке сотрудника, долгосрочного денежного вознаграждения или ограниченных акций и опционов на акции, согласно внутреннему документу Tesla о компенсации.

В Tesla работает более 140 000 человек, большинство из которых базируются в США. Автопроизводитель сообщил сотрудникам в январе, что он предоставляет производственным сотрудникам и руководителям "повышение заработной платы в связи с корректировкой рынка".

Производитель электромобилей является одним из нескольких, кто повысил заработную плату в последние месяцы. Toyota и Hyundai также повысили заработную плату на заводах в США после заключения исторического контракта с United Auto Workers.