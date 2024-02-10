Стив Джобс слыл не только гением, но и человеком с большими причудами

Такая культовая фигура, как Стив Джобс, была известна своим эксцентричным образом жизни, сообщает Уahoo.com.

Издание уточняет, что Джобс придерживался диеты, которая существенно повлияла на его личную и профессиональную жизнь. В частности, диетические привычки миллиардера включали в себя многодневное голодание с последующим употреблением простых листовых овощей и воды.

Джобс неделями ел одно и то же - например, салаты из яблок или моркови, а затем резко прекращал или переходил на голодание.

Сообщается, что в период соблюдения фруктовой диеты Джобс посетил яблоневый сад, и этот опыт вдохновил его на название компании Apple. Он считал название "веселым, энергичным и не пугающим".

Фруктовая диета Джобса привела к появлению еще одной теории: он считал, что душ не нужен тому, кто придерживается чистой диеты на фруктах. Он также считал, что нет необходимости в дезодоранте.

В итоге это привело к некоторым проблемам в Atari Corp., где его коллег беспокоил запах тела Джобса, и его перевели в ночную смену.

Это было не только в Atari. Бывший генеральный директор Apple Майк Марккула сообщил Айзексону, что он и команда настаивали на том, чтобы Джобс принимал душ, прежде чем разрешать ему участвовать в совещаниях.

Пренебрежение Джобса к общепринятым методам гигиены, как отмечается в его биографии, было не единственной причудой его привычек. Он также был известен тем, что грыз ногти.

Наиболее визуально определяющим аспектом привычек Джобса была его культовая униформа: черная водолазка, синие джинсы и кроссовки New Balance. На этот выбор повлиял его визит в Японию в 1980-х годах, где он был вдохновлен концепцией униформы после встречи с сотрудниками Sony.

Первоначально Джобс пытался внедрить униформу в Apple, но, столкнувшись с отказом, принял свою собственную униформу, разработанную Иссеем Мияке.

Джобс сохранил более сотни черных водолазок, которые в то время стоили 175 долларов, что упростило его повседневный выбор и создало культовый образ, ставший синонимом его бренда.

"Привычки Джобса, от его необычного подхода к гигиене до постоянного грызения ногтей и ношения униформы в стиле минимализма, рисуют картину человека, который был не только технологическим провидцем, но и человеком со странностями", - пишет издание.

Эти привычки подчеркивают принцип, согласно которому инновации и гениальность часто сочетаются с нетрадиционными чертами характера.

Наследие Джобса в области технологий не имеет аналогов. Но его причуды позволяют глубже понять стоящего за брендом Apple человека, подчеркивая сложности, которые могут скрываться за публичной персоной.