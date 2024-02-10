Почему у змеи раздваивается язык: есть простое объяснение

Что она делает, когда быстро выбрасывает язык вперед, совершая колебательные движения?..

Никаких обонятельных рецепторов на языке у змеи нет. А зачем тогда он такой раздвоенный?



Оказалось что змея языком... нюхает! Раздвоенный язык является тонким уловителем запахов.

С помощью языка пресмыкающееся берет пробы воздуха и отправляет в две ямки - вомероназальный орган. Он расположен на нёбе и называется орган Якобсона.



Молекулы запаха переносятся к вомеру сквозь два отверстия, одно под левое ответвление языка, второе, соответственно, под правое.

В парном органе Якобсона находятся сверхчувствительные рецепторы, которые проводят анализ проб и посылают в мозг информацию о местонахождении жертвы.

Анализ стороны, на которой молекул больше, дает мозгу змеи информацию, откуда вообще пришел запах. Так что раздвоенный язык представляет собой своего рода стереообоняние.



На ощупь язык змеи совсем не мокрый, потому что у него совсем не такая роль, как у нашего — скорее он является чем-то вроде усов кошки, средством для познавания внешнего мира.