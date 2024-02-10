Налоговая служба России заблокировала счета Филиппа Киркорова

11:34 2024-02-10
Налоговая служба России заблокировала счета Филиппа Киркорова

СМИ сообщают, что певец якобы не оплатил страховые платежи в размере 47 тысяч российских рублей.

В СМИ и соцсетях появилась информация, что Федеральная налоговая служба РФ заблокировала счета Филиппа Киркорова. Как пишет News.ru, певец не оплатил страховые платежи в размере 47 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Филипп Бедросович задолжал налоговикам свыше 12 миллионов рублей. В нее вошли земельный, транспортный, имущественный налоги и начисления по УСН. Спустя некоторое время СМИ написали, что знаменитость закрыл задолженность.

Но, по всей вероятности, у ФНС России еще остались к Киркорову претензии. 

На фоне ряда отмен участия Филиппа Киркорова в ТВ-проектах, которые последовали за скандальной вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, сомнению подвергалось и участие певца в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ.

Однако стало известно, что певец все-таки остался в жюри. По данным издания СтарХит, уже состоялись съемки первого выпуска шоу.

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