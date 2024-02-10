Почему некоторые виды рыбы всегда продаются без головы

11:43 2024-02-10
Почему некоторые виды рыбы всегда продаются без головы

У них слишком непривлекательный или откровенно пугающий вид, либо размеры их головы слишком велики, что увеличивает их массу.

Хек

Хищная рыба живёт в северной Атлантике, в Средиземном и Черном морях. Опускается до 1000 метров, но чаще всего обитает на глубине до 400 метров.

Люди давно оценили прекрасный вкус хека – сочный и нежный – ловят его много и с удовольствием.

Учёные даже забеспокоились по поводу уменьшения популяции.

Доживает рыбина, если её не доставать из глубины, аж до 20 лет и вырастает в среднем до 70 см и веса 3 кг.

Хек питается другими рыбами и кальмарами. Пасть его украшена мелкими, но острыми зубами, глаза крупные и навыкате.

Посмотришь на такую неприветливую морду на прилавке и расхочешь покупать. Да и по отношению к телу голова довольно крупная.

Везти хека с Атлантики далековато, поэтому голову долой, чтобы не возить лишнего, да и нас, покупателей зря не шокировать.

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Зубатка

Ещё одно милейшее океанское создание похоже на мурену или змею, имеет длинное приплюснутое тело до 2,5 метров длиной и веса 50 кг.

Рыбка имеет кроткий нрав, сидит себе тихонечко в норе или в каменистой расщелине и медитирует, думает о своём.

Вдруг рядом проплывает рыба или проползёт рак. Зубатка вмиг оживает, выскакивает, распахивает свою чудовищную пасть, щёлк!

Прожевать панцирь – это дело пары секунд, поскольку для этого имеются мощные зубы – кривые огромные клыки и изрядное количество зубов поменьше. Человеку нравится зубатка, она полезна и вкусна.

А вот голова нравится не очень – такая образина не очень удачно смотрится на прилавке. Будем любоваться первозданным обликом милахи по фотографиям!

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Палтус

Палтусы – это общее название глубоководных донных рыб из семейства камбаловых.

Тихоокеанский палтус превзошел по размерам остальных, заткнул за пояс своих мелких родственников.

Вес его может достигать 400 кг, а длина – 5 метров.

Их тела будто сплюснула толща воды, надавила с силой, ещё раз… И вот уже у рыбы от давления повыскакивали глаза, вылезли из орбит.

Когда палтус ещё совсем молод, он имеет два симметричных глаза, как у всех животных.

Но с возрастом один глаз начинает тяготеть к другом, пускается в путешествие по голове, подъезжает к соседу поближе и там останавливается. 

Зубки у палтуса тоже не маленькие. Мясо его вкусное, жирное, особенно вкусное в копчении.

Большая голова, глазастая и клыкастая, не поступает на прилавок, чтобы не травмировать нашу тонкую психику.

Вот такие симпатичные мордахи плавают в океане.

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