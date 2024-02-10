Почему некоторые виды рыбы всегда продаются без головы

Хек

Хищная рыба живёт в северной Атлантике, в Средиземном и Черном морях. Опускается до 1000 метров, но чаще всего обитает на глубине до 400 метров.

Люди давно оценили прекрасный вкус хека – сочный и нежный – ловят его много и с удовольствием.

Учёные даже забеспокоились по поводу уменьшения популяции.

Доживает рыбина, если её не доставать из глубины, аж до 20 лет и вырастает в среднем до 70 см и веса 3 кг.

Хек питается другими рыбами и кальмарами. Пасть его украшена мелкими, но острыми зубами, глаза крупные и навыкате.

Посмотришь на такую неприветливую морду на прилавке и расхочешь покупать. Да и по отношению к телу голова довольно крупная.

Везти хека с Атлантики далековато, поэтому голову долой, чтобы не возить лишнего, да и нас, покупателей зря не шокировать.