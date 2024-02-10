Почему некоторые виды рыбы всегда продаются без головы

Хек
Хищная рыба живёт в северной Атлантике, в Средиземном и Черном морях. Опускается до 1000 метров, но чаще всего обитает на глубине до 400 метров.
Люди давно оценили прекрасный вкус хека – сочный и нежный – ловят его много и с удовольствием.
Учёные даже забеспокоились по поводу уменьшения популяции.
Доживает рыбина, если её не доставать из глубины, аж до 20 лет и вырастает в среднем до 70 см и веса 3 кг.
Хек питается другими рыбами и кальмарами. Пасть его украшена мелкими, но острыми зубами, глаза крупные и навыкате.
Посмотришь на такую неприветливую морду на прилавке и расхочешь покупать. Да и по отношению к телу голова довольно крупная.
Везти хека с Атлантики далековато, поэтому голову долой, чтобы не возить лишнего, да и нас, покупателей зря не шокировать.
Зубатка
Ещё одно милейшее океанское создание похоже на мурену или змею, имеет длинное приплюснутое тело до 2,5 метров длиной и веса 50 кг.
Рыбка имеет кроткий нрав, сидит себе тихонечко в норе или в каменистой расщелине и медитирует, думает о своём.
Вдруг рядом проплывает рыба или проползёт рак. Зубатка вмиг оживает, выскакивает, распахивает свою чудовищную пасть, щёлк!
Прожевать панцирь – это дело пары секунд, поскольку для этого имеются мощные зубы – кривые огромные клыки и изрядное количество зубов поменьше. Человеку нравится зубатка, она полезна и вкусна.
А вот голова нравится не очень – такая образина не очень удачно смотрится на прилавке. Будем любоваться первозданным обликом милахи по фотографиям!
Палтус
Палтусы – это общее название глубоководных донных рыб из семейства камбаловых.
Тихоокеанский палтус превзошел по размерам остальных, заткнул за пояс своих мелких родственников.
Вес его может достигать 400 кг, а длина – 5 метров.
Их тела будто сплюснула толща воды, надавила с силой, ещё раз… И вот уже у рыбы от давления повыскакивали глаза, вылезли из орбит.
Когда палтус ещё совсем молод, он имеет два симметричных глаза, как у всех животных.
Но с возрастом один глаз начинает тяготеть к другом, пускается в путешествие по голове, подъезжает к соседу поближе и там останавливается.
Зубки у палтуса тоже не маленькие. Мясо его вкусное, жирное, особенно вкусное в копчении.
Большая голова, глазастая и клыкастая, не поступает на прилавок, чтобы не травмировать нашу тонкую психику.
Вот такие симпатичные мордахи плавают в океане.