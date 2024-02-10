Откуда и когда пришёл народ Гунны, и что с ним случилось потом

11:47 2024-02-10
Откуда и когда пришёл народ Гунны, и что с ним случилось потом

Гунны – народ, о котором мы мало что знаем, и его судьба по-прежнему остается загадкой.

Были ли язычники-гунны завоевателями Рима:

Парадоксом судьбы называют тот факт, что Гуннская держава распалась сразу после гибели Аттилы, и за год до нашествия на Рим вандалов.

Пришедшие из Северной Африки завоеватели целых две недели грабили «вечный город».

В отличие от просвещённых готов и вандалов, гунны были язычниками, но не тронули Рим.

Римско-готский взгляд на гуннов:

Немало историков, ссылаясь на описания примитивного кочевого быта гуннов, делают вывод, что они явились из глубины Азии.

По их мнению, скотоводческий народ был родственным тюркам, уграм, или монголам.

Существуют предположения, что страшные кочевники ушли на восток в 3-м веке – видимо для набегов на Европу.

Хотя в источниках нет прямых указаний на это.

Простоту нравов верхушки гуннов сравнивают с той, что была у русского князя Святослава и его дружины в 10-м веке.

Среди некоторых странных обычаев гуннов европейцы отмечали уродование детских черепов для придания им «красивой формы» в зрелости.

Однако, такой обычай был у многих народов мира, к примеру, у сарматов.

Также «варварским» называли обычай прижигать кожу на лице, для того, чтобы у взрослых плохо росла борода. Хотя в природном состоянии она росла.

Поэтому в древних описаниях гуннов нет фактов, отрицающих их индоевропейскую принадлежность.

Византийский взгляд на гуннов:

У греческих авторов существует противоположный взгляд на гуннов.

Но их знакомство с народом гуннов относится к более позднему периоду – к середине 5-го века, когда Аттила готовил поход на Рим.

Тогда к Аттиле съездил Константинопольский посол - Приск Панийский.

Его описание царя гуннов указывают на то, что одежда Аттилы отличалась особой опрятностью.

Также греческие авторы отмечают, что гунны жили в прочно построенных деревянных домах, мылись в горячих банях и пили напитки, которые учёные идентифицируют как «мёд» и «квас».

Держава, основанная гуннами, в момент расцвета тянулась севернее Альп и нижнего Дуная, от Рейна до Средней Волги.

В её составе было множество народов. Однако, на другой день после смерти Аттилы империя гуннов распалась.

В наши дни на помощь историкам и археологам пришла наука – палеогенетика.

Но несмотря на это, слишком мало данных для того, чтобы узнать, откуда явились гунны, и как в дальнейшем сложилась их судьба.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
12:55

Марина Смирнова

Дачный эксперт перечислил лучшие гибриды сладкого перца

Дачный эксперт перечислил лучшие гибриды сладкого перца

Вырастить рассаду перца не сложно, но важно удачно выбрать гибрид, в хорошем субстрате качественные семена дадут всходы через неделю.
Марина Смирнова
12:09

Марина Смирнова

Что представляет собой «умная» трость для слепых и что она умеет

Что представляет собой «умная» трость для слепых и что она умеет

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере с помощью ИИ создали специальную трость для слепых или слабовидящих людей.
Светлана Игнатьева
12:03

Светлана Игнатьева

У чернобыльских волков-мутантов развилась устойчивость к раковым заболеваниям

У чернобыльских волков-мутантов развилась устойчивость к раковым заболеваниям

Биологи изучили чернобыльских волков и установили, что их иммунная система генетически изменилась, и эти изменения в перспективе могут спасти жизнь людям.
Марина Смирнова
12:02

Марина Смирнова

Огородники назвали эффективные способы использования яичной скорлупы

Огородники назвали эффективные способы использования яичной скорлупы

Скорлупа не только источник нужных для растений и грунта питательных соединений, но и отличное средство от вредителей.
Марина Смирнова
11:58

Марина Смирнова

Сколько мандаринов можно есть ежедневно: есть определенная норма

Сколько мандаринов можно есть ежедневно: есть определенная норма

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, к чему может привести излишнее увлечение мандаринами.
Марина Смирнова
11:52

Марина Смирнова

Какие запреты обязаны соблюдать жители Северной Кореи

Какие запреты обязаны соблюдать жители Северной Кореи

Советский Союз эпохи застоя, несмотря на «железный занавес», имел гораздо больше информации о внешнем мире, а его жители умудрялись покупать джинсы.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.