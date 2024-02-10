Откуда и когда пришёл народ Гунны, и что с ним случилось потом

Были ли язычники-гунны завоевателями Рима:

Парадоксом судьбы называют тот факт, что Гуннская держава распалась сразу после гибели Аттилы, и за год до нашествия на Рим вандалов.

Пришедшие из Северной Африки завоеватели целых две недели грабили «вечный город».

В отличие от просвещённых готов и вандалов, гунны были язычниками, но не тронули Рим.

Римско-готский взгляд на гуннов:

Немало историков, ссылаясь на описания примитивного кочевого быта гуннов, делают вывод, что они явились из глубины Азии.

По их мнению, скотоводческий народ был родственным тюркам, уграм, или монголам.

Существуют предположения, что страшные кочевники ушли на восток в 3-м веке – видимо для набегов на Европу.

Хотя в источниках нет прямых указаний на это.

Простоту нравов верхушки гуннов сравнивают с той, что была у русского князя Святослава и его дружины в 10-м веке.

Среди некоторых странных обычаев гуннов европейцы отмечали уродование детских черепов для придания им «красивой формы» в зрелости.

Однако, такой обычай был у многих народов мира, к примеру, у сарматов.

Также «варварским» называли обычай прижигать кожу на лице, для того, чтобы у взрослых плохо росла борода. Хотя в природном состоянии она росла.

Поэтому в древних описаниях гуннов нет фактов, отрицающих их индоевропейскую принадлежность.

Византийский взгляд на гуннов:

У греческих авторов существует противоположный взгляд на гуннов.

Но их знакомство с народом гуннов относится к более позднему периоду – к середине 5-го века, когда Аттила готовил поход на Рим.

Тогда к Аттиле съездил Константинопольский посол - Приск Панийский.

Его описание царя гуннов указывают на то, что одежда Аттилы отличалась особой опрятностью.

Также греческие авторы отмечают, что гунны жили в прочно построенных деревянных домах, мылись в горячих банях и пили напитки, которые учёные идентифицируют как «мёд» и «квас».

Держава, основанная гуннами, в момент расцвета тянулась севернее Альп и нижнего Дуная, от Рейна до Средней Волги.

В её составе было множество народов. Однако, на другой день после смерти Аттилы империя гуннов распалась.

В наши дни на помощь историкам и археологам пришла наука – палеогенетика.

Но несмотря на это, слишком мало данных для того, чтобы узнать, откуда явились гунны, и как в дальнейшем сложилась их судьба.