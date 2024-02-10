Какие запреты обязаны соблюдать жители Северной Кореи

Северные корейцы, похоже, лишены и этих, и многих других возможностей, доступных сегодня жителю почти любой страны мира.

Кока-Кола

Самый узнаваемый в мире бренд практически не известен в Северной Корее.

Её жители, посещающие обычные магазины, вообще не имеют шансов узнать о существовании такого напитка из-за введённых ещё при образовании Северокорейского государства санкций.

В дорогих ресторанах и специальных супермаркетах продают местный аналог популярного напитка, но по вкусу он далёк от оригинала

Под запретом краска для волос

Достать краску для волос возможно на чёрном рынке, если у вас есть нужные связи, и вы готовы рискнуть, но воспользоваться краской вы сможете только при условии, что она натурального, то есть чёрного, цвета.

Замужним или учащимся женщинам в Северной Корее нельзя иметь длинные волосы и запрещено их красить, поэтому действовать можно только скрытно, чтобы никто не заметил.

Длина мужских волос тоже регламентируется: допустимо отращивать не больше двух см, для пожилых - трёх.

Вредный фастфуд

Макдональдс разделил судьбу колы, и не может попасть в страну из-за санкций, но в столице Северной Кореи есть места, где за большие деньги можно раздобыть картошечку и гамбургер.

Обычная во всём цивилизованном мире незамысловатая еда для перекуса буквально на ходу превратилась в этой практически изолированной стране в предмет роскоши и чуть ли не символ свободы выбора.

В тюрьму из-за песен

В Северной Корее не проводятся массовые развлекательные мероприятия и нет масштабных музыкальных концертов.

Разрешённая к прослушиванию музыка должна быть одобрена северокорейским лидером, а список запрещённых правительством песен очень велик.

Власти тщательно берегут свой народ от вредного влияния западной культуры, поэтому под запреты попадает не только музыка, но и кинофильмы и журналы, кроме своих собственных, специально предназначенных для местного населения.

Рождество и ёлка

Северная Корея – официально атеистическое государство, в котором запрещены все формы религиозного служения, неподконтрольные государству. Рождественская ель, как символ религиозного праздника, невозможна в этой стране.

Никто не украшает улицы и площади, нет никакой предпраздничной атмосферы и рождественских атрибутов на каждом шагу. Человек, который осмелится поставить в доме рождественскую ёлку, может получить тюремный срок.

В наши дни сидят в тюрьмах люди, просто купившие Библию.

Это лишь немногие ограничения и запреты из длинного списка, регламентирующего жизнь простых граждан Северной Кореи.

В этой стране под запрет также попал, пожалуй, самый популярный предмет одежды в мире – джинсы. Они были признаны слишком западной одеждой для местного населения.

Женщинам, кроме окраски волос, запрещено также пользоваться современными гигиеническими средствами, гражданам не положены айфоны и прочие электронные игрушки, вай-фай, спортивные машины, сигареты и многое другое, что вполне позволяют себе политические лидеры страны.