Сколько мандаринов можно есть ежедневно: есть определенная норма

По словам специалиста, здоровый человек может съесть примерно полкилограмма фруктов без последствий для организма.
Сколько мандаринов можно есть ежедневно
Эксперт рассказала, что допустимо съедать примерно по 250 граммов мандаринов два раза в день между основными приемами пищи.
При этом Королева даже советовала хотя бы в малых количествах включить этот сезонный фрукт в рацион, так как он насыщен питательными биологически активными компонентами.
«Мандарины содержат много полезных компонентов. Витамин PP, витамин C, растительную клетчатку, витамины группы B», — подчеркнула врач.
Кому стоит ограничить употребление
С осторожностью к этому фрукту, напомнила специалист, нужно относиться нескольким категориям людей:
- Аллергикам. Так, если у человека есть реакция, и он, проигнорировав это, съедает полкило мандаринов, это может закончиться плачевно, даже анафилактическим шоком.
- Склонным к ожирению
- Склонным к сахарному диабету.
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