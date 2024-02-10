Огородники назвали эффективные способы использования яичной скорлупы

12:02 2024-02-10
Огородники назвали эффективные способы использования яичной скорлупы

Скорлупа не только источник нужных для растений и грунта питательных соединений, но и отличное средство от вредителей.

В чем польза яичной скорлупы:

В то время, когда на полках садовых центров не было такого богатого выбора удобрений, яичная скорлупа традиционно применялась для подкормки садовых и огородных культур.

Все дело в том, что скорлупа богата легкоусвояемым кальцием, а также магнием, калием и фосфором.

Чтобы форсировать рост культур, достаточно лишь присыпать их измельченной скорлупой.

Чтобы питательные вещества усваивались еще быстрее, можно измельчать скорлупу до порошкообразной консистенции.

Подкормки яичной скорлупой благотворно сказываются на большинстве цветущих растений.

Подходит удобрение также и для пасленовых культур, и для плодовых деревьев.

Яичная скорлупа в качестве стимулятора роста:

Яичная скорлупа способна помочь и при выращивании рассады. Измельченная оболочка поможет семенам быстрее дать всходы.

Рассада в этом случае будет расти более здоровой и крепкой, а также будет демонстрировать хорошую сопротивляемость внешним воздействиям.

После посева семян достаточно просто посыпать почву измельченной яичной скорлупой и провести полив.

Так, полный комплекс питательных веществ быстро впитается в грунт.

Скорлупа в качестве подкормки для взрослых растений:

Для приготовления эффективного рабочего раствора возьмите скорлупу от пяти яиц (она должна быть предварительно просушенной), измельчите ее до состояния порошка и залейте кипятком.

Емкости необходимо накрыть и поставить в таком состоянии на неделю.

Не забывайте ежедневно проверять и перемешивать раствор.

Спустя неделю, разведите полученную смесь водой в соотношении 1:3 — эффективная подкормка готова.

Дренажный слой и улучшение структуры грунта:

Да, яичная скорлупа способна и на это. Поместив растолченную скорлупу на дно емкостей с растениями, вы создадите отличный дренажный слой, который дополнительно будет являться источником полезных элементов.

При помощи яичной скорлупы можно корректировать показатель кислотности грунта.

В осенний период благоприятно вносить яичную скорлупу под перекопку.

В результате грунт будет более рыхлым, обогащенным кислородом и другими полезными веществами.

Помимо всех вышеперечисленных позитивных особенностей яичная скорлупа является еще и отличным средством от вредителей.

Ее не переносят кроты и медведки. Кроме того, при помощи рассыпанной в междурядьях яичной скорлупы можно успешно бороться со слизнями.

Теперь вы знаете, что не стоит просто выбрасывать скорлупу от яиц.

Ее можно превратить в доступное средство от многих проблем на садовом участке.

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