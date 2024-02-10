У чернобыльских волков-мутантов развилась устойчивость к раковым заболеваниям

12:03 2024-02-10
У чернобыльских волков-мутантов развилась устойчивость к раковым заболеваниям

Биологи изучили чернобыльских волков и установили, что их иммунная система генетически изменилась, и эти изменения в перспективе могут спасти жизнь людям.

После того, как люди покинули Чернобыль после аварии на АЭС, здесь начала процветать дикая природа. Как выяснилось, некоторые животные при этом получили суперспособности, сообщает Вокруг света.

Биологи изучили чернобыльских волков и установили, что их иммунная система генетически изменилась, и эти изменения в перспективе могут спасти жизнь людям.

Авторы исследования рассказали, что впервые анализ крови у хищников взяли в 2014 году и заодно надели на них радиоошейники.

С помощью GPS-ошейников, которые оснащены дозиметрами радиации, биологи получали данные, где находятся животные, получают ли они облучение.

Выяснилось, что волки в Чернобыле ежедневно подвергаются воздействию радиации более 11,28 миллибэр на протяжении всей жизни. Это в шесть с лишним раз превышает предел безопасности для среднестатистического человека.

У волков, которые обитают в непосредственной близости от станции, оказалась измененной иммунная система. Она напоминала организмы больных раком, проходящих лучевую терапию.

А самым многообещающим результатом стало то, что биологи-эволюционисты определили реальные изменения волчьего генома, которые кажутся устойчивыми к повышенному риску рака. Ученые надеются теперь выявить защитные мутации, увеличивающие шансы на выживание при раке.

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