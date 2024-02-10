Дачный эксперт перечислил лучшие гибриды сладкого перца

12:55 2024-02-10
Дачный эксперт перечислил лучшие гибриды сладкого перца

Вырастить рассаду перца не сложно, но важно удачно выбрать гибрид, в хорошем субстрате качественные семена дадут всходы через неделю.

Гибриды перца с красными плодами:

В 100 г красного сладкого перца витамина C хватит на двух человек, потому что суточная норма аскорбиновой кислоты для взрослого – 100 мг, а в 100 г спелом плоде ее 250 мг.

Один стручок гибрида Аристотель Экс 3P F1 обеспечит витамином C 3-х человек.

При правильном уходе, вес толстостенных плодов доходит до 350 г.

У них толстые − 9−10 см, мясистые стенки, отличный вкус и аромат.

Чтобы урожай поспел раньше, семена Аристотеля в конце февраля сеют в отдельные стаканы и не пикируют.

Высаживают в теплицу или огород, первые перцы поспевают через 2 месяца.

Внимания заслуживает высокоурожайный гибрид Атлант F1. Название дано не зря, плоды настоящие гиганты.

Максимальная длина 26 см, стенки 11 мм, вес около 200 г. Правда Атлант, посаженный в тени или полутени, урожаем не порадует.

Гибрид любит солнце. Если грядка хорошо освещена, то с каждого квадратного метра собирают около 8 кг плодов.

Желтые гибриды сладкого перца:

Ежегодно восторг у дачников вызывает Джемени F1. Жара, засуха не снижают урожайность этого продуктивного, раннеспелого гибрида голландской селекции.

Кубовидно-удлиненные плоды в технической спелости темно-зеленые при созревании приобретают ярко-желтый цвет, первые срывают на 72−78 день после высадки. Достоинства Джемени F1:

толстые – 8 мм стенки;

стрессоустойчивость;

иммунитет к вирусу табачной мозаики.

Масса плода Джемени F1 − 320−400 г, размер 18 × 9 см.

В любом регионе России дает хороший урожай новый, раннеспелый гибрид Енисей.

Над его выведением работали селекционеры фирмы «Аэлита», с 2015 года он есть в Госреестре. Характеристики Енисея:

урожайность 7−9 кг/м²;

масса – 200 г;

толщина стенок – 10 мм;

высота куста – 0,8 м.

После высадки рассады в грунт плоды поспевают через 115−120 дней.

При угрозе похолодания гряду накрывают укрывным материалом и пленкой.

Топ лучших гибридов перца по итогам прошлого сезона:

Фото на форуме и отзывы говорят в пользу Рамиро. Высокие кусты (0,9 м) буквально увешаны крупными, вытянутыми плодами (25 × 4 см).

Но, чтобы урожай был максимальным, семена нужно сеять в феврале.

Перцы дозревают за 7 дней, если к ним в пакет положить яблоко или банан.

Чтобы плоды не испортились от конденсата, пакет в нескольких местах протыкают.

В контейнерах и на огороде успешно выращивают перец Оранж Мини.

Это супер сладкий гибрид высотой 50−80 см с небольшими плодами (35 г) универсального назначения.

В открытом грунте спеет с конца июля. Мини перчики годятся для консервирования, хороши в летних салатах.

Отлично себя зарекомендовал голландский гибрид Клаудио F1.

Кубовидные, четырехкамерные плоды, поспевая краснеют, их характеристики: вес – 200−250 г, стенки – 10−15 мм.

Кусты мощные, выносливы к засухе, жароустойчивые, растут в теплицах, открытом грунте.

Порадовал дачников раннеспелый (90 дней) гибрид Белладонна.

Средней высоты кусты (0,8 м) увешаны кубовидным, бледно-зелеными плодами (11 × 110 см, 120−140 г), их не нужно пасынковать.

При схеме посадки 50 × 70 см урожайность 4,5 кг/м².

Чтобы урожай соответствовал описанию, перцы подкармливают 3 раза за сезон и регулярно поливают.

При хорошем уходе гибриды сладкого перца отечественной и зарубежной селекции плодоносят до заморозков.

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