Как быть, если рыба плещется, но не клюет: советы опытных рыбаков

13:09 2024-02-10
Как быть, если рыба плещется, но не клюет: советы опытных рыбаков

Многим рыболовам знакома ситуация, когда рыба играет, плещется, но все попытки поймать ее заканчиваются неудачей.

Нехватка кислорода:

Дефицит кислорода в придонном слое воды. Подобное случается, когда долго стоит тихая и жаркая погода.

Тогда некоторые рыбы поднимаются к поверхности воды, чтобы сделать глоток свежего воздуха, а отдельные экземпляры выпрыгивают из воды полностью.

Ловить рыбу в этот момент не имеет смысла – она находится в стрессовом состоянии и ей не до еды.

Питание какими-то организмами, находящимися на поверхности воды:

Это может быть что угодно. Пыльца растений, отмирающие водоросли, наконец, какие-либо насекомые. Бесклевье может быть реальным и мнимым.

В последнем случае нужно просто подобрать подходящую приманку. Но если рыба питается какой-то определенной пищей, она может игнорировать любые приманки.

Вы видели когда-нибудь массовый вылет комаров-долгунцов, личинок которых все хорошо знают, как мотыля.

Обычно это происходит тихим летним вечером. Куколки насекомого поднимаются к поверхности воды, чтобы превратиться во взрослых насекомых.

Они являются очень калорийной пищей для рыбы, поэтому она не будет отвлекаться на разные приманки.

В реках, где много хариуса, можно увидеть появляющиеся то тут, то там круги на поверхности.

Это хариус питается насекомыми. Иногда они настолько мелкие, что их трудно даже увидеть. Соблазнить хариуса в такие моменты можно только искусственной мухой.

Необязательно владеть нахлыстом, можно ловить на муху с бомбардой либо наливным поплавком.

Нерест рыбы:

Во время нереста многие рыбы проявляют высокую двигательную активность в том числе и у поверхности воды.

Какие-то из них могут при этом клевать, к примеру, плотва, тогда как другие, в частности, лещ не обращают на приманку никакого внимания.

Хищник, гоняющий мелкую рыбу:

Когда окуневая стая охотится на малька, она выдавливает последнего к поверхности воды и устраивает пиршество.

Возникают окуневые котлы. Несмотря на то что окуни бьют повсеместно, они могут не реагировать на приманку.

Почему - неизвестно. Буквально через несколько минут картина может измениться, и «полосатые разбойники» начнут бросаться на любую приманку.

Щука также может охотиться на малька у самой поверхности воды. При этом саму хищницу не видно, только разбегающуюся от нее мелочь.

При этом она может клевать, а может проявлять полное безразличие к любым приманкам.

Во время боя жереха можно добиться успеха, если удастся выполнить правильный заброс, то есть перед мордой поднимающегося против течения хищника.

Плещущиеся голавль и язь, как правило, реагируют на приманку.

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