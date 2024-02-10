Фанатка подарила певцу Андрею Звонкому вертолет

Исполнителю хитов «Голоса» и Shine Андрею Звонкому преданная фанатка сделала дорогой подарок. Девушка София купила певцу вертолет стоимостью около 7 миллионов долларов, чтобы кумиру "было удобно до нее добраться".

Как уточняет СтарХит, девушка живет в Ницце, но свой прошлый день рождения отметила в Стамбуле, чтобы Андрею, который должен был спеть на празднике, было проще долететь.

Именно тогда София сказала, что решит транспортные проблемы кумира, но тогда ее слова сочли за шутку.

«В следующий раз я подарю тебе вертолет, чтобы было удобнее добираться», - сказала она.

Но шутка оказалась правдой. Спустя пару месяцев поклонница сообщила Звонкому, что его вертолет уже в Москве. Менеджер певца пошла по указанному адресу и обнаружила там воздушное судно и комплект документов.

Артист не раскрыл местонахождение винтокрылой машины, но уже использовал вертолет в творческом проекте, сняв в новом клипе «Выше».

Настоящая фамилия Андрея Звонкого Лысков, он в свое время участвовал в шоу «Голос». Популярность и известность к Андрею пришли после выхода песни «Я верю в чудеса, слышу все голоса».