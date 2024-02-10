Дачники рассказали, какие ошибки мешают получить урожай перца

13:16 2024-02-10
Дачники рассказали, какие ошибки мешают получить урожай перца

Вырастить такую культуру, как перец, удаётся не всем, многие предпочитают не маяться с ними, а купить осенью ведро.

Но если хоть раз получится добиться положительного результата, появится спортивный интерес.

Вы не сможете остановиться и будете с лёгкостью выращивать эту культуру у себя на огороде.

Сегодня мы рассмотрим серьёзные ошибки, которые совершают огородники и тем самым лишают себя урожая.

Замульчируйте перцы соломой, это поможет сохранять почву рыхлой, в меру влажной и не позволит быстро расти сорнякам.

Таким образом, вы помогаете растениям и облегчаете себе жизнь, ведь вам не надо часто полоть и поливать, мульча будет работать за вас.

Какие ошибки совершают при выращивании перца:

Одна из главных ошибок, это углубление перца при пересадке на основное место выращивания.

Он не образует дополнительные корни на стебле, и соответственно, не требует углубления и окучивания при выращивании.

Данная процедура может только затормозить растение в росте.

Следующая ошибка, которую совершают огородники при высаживании — это нарушение корневой системы.

Данная культура крайне тяжело переносит, когда при пересадке тревожат корневой ком, поэтому старайтесь максимально аккуратно делать перевалку.

Перец — культура теплолюбивая и не любит сквозняков. Высаживая растения, необходимо оставлять между кустами расстояние примерно 20-25 см.

Когда они наберут свой полный рост, то могут соприкасаться друг с другом, небольшое проветривание, должно быть, но они любят оптимальную тесноту.

Если у вас перцы в открытом грунте, как и у нас, то в прохладную, ветреную погоду их необходимо закрывать, создавая небольшой парниковый эффект.

Переизбыток азотными удобрениями - это следующая ошибка, и она провоцирует сбрасывание цветов и плодов.

В момент формирования соцветий и завязывания перчиков лучше подкармливать их калийными удобрениями, в нашем случае это раствор золы.

На 10 литров воды, разводим 200гр золы, поливаем из расчёта 200-300 грамм на каждый куст.

Азот в первом периоде развития растениям нужен, но в меру.

И главная ошибка, которую совершают многие это полив.

Перец очень чувствителен к пересыханию грунта, вы можете остаться совсем без урожая, если не будете своевременно поливать его.

Однако, самая коварная ошибка – это когда огородники поливают его холодной водой.

Оптимальная температуру не ниже 15 градусов, ещё лучше в диапазоне 20-25°С.

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