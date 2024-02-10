Дачники рассказали, какие ошибки мешают получить урожай перца

Но если хоть раз получится добиться положительного результата, появится спортивный интерес.
Вы не сможете остановиться и будете с лёгкостью выращивать эту культуру у себя на огороде.
Сегодня мы рассмотрим серьёзные ошибки, которые совершают огородники и тем самым лишают себя урожая.
Замульчируйте перцы соломой, это поможет сохранять почву рыхлой, в меру влажной и не позволит быстро расти сорнякам.
Таким образом, вы помогаете растениям и облегчаете себе жизнь, ведь вам не надо часто полоть и поливать, мульча будет работать за вас.
Какие ошибки совершают при выращивании перца:
Одна из главных ошибок, это углубление перца при пересадке на основное место выращивания.
Он не образует дополнительные корни на стебле, и соответственно, не требует углубления и окучивания при выращивании.
Данная процедура может только затормозить растение в росте.
Следующая ошибка, которую совершают огородники при высаживании — это нарушение корневой системы.
Данная культура крайне тяжело переносит, когда при пересадке тревожат корневой ком, поэтому старайтесь максимально аккуратно делать перевалку.
Перец — культура теплолюбивая и не любит сквозняков. Высаживая растения, необходимо оставлять между кустами расстояние примерно 20-25 см.
Когда они наберут свой полный рост, то могут соприкасаться друг с другом, небольшое проветривание, должно быть, но они любят оптимальную тесноту.
Если у вас перцы в открытом грунте, как и у нас, то в прохладную, ветреную погоду их необходимо закрывать, создавая небольшой парниковый эффект.
Переизбыток азотными удобрениями - это следующая ошибка, и она провоцирует сбрасывание цветов и плодов.
В момент формирования соцветий и завязывания перчиков лучше подкармливать их калийными удобрениями, в нашем случае это раствор золы.
На 10 литров воды, разводим 200гр золы, поливаем из расчёта 200-300 грамм на каждый куст.
Азот в первом периоде развития растениям нужен, но в меру.
И главная ошибка, которую совершают многие это полив.
Перец очень чувствителен к пересыханию грунта, вы можете остаться совсем без урожая, если не будете своевременно поливать его.
Однако, самая коварная ошибка – это когда огородники поливают его холодной водой.
Оптимальная температуру не ниже 15 градусов, ещё лучше в диапазоне 20-25°С.
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