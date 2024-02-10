В конце сезона огурцам необходим правильный уход

13:25 2024-02-10
В конце сезона огурцам необходим правильный уход

Огурец — это плодовитое растение, урожай формируется на основном стебле и на многочисленных пасынках, продлить эту фазу при хорошем уходе можно надолго.

Как продлить срок плодоношения огурцов до конца сентября:

К концу августа огурцы уже заметно сдают, ведь близится завершение их жизни. Однако можно помочь им, и они еще до середины сентября, а то и дольше, будут отдавать урожай.

Основные причины, из-за которых начинает отмирать огуречник, это жара, холодные ночи, засуха, нехватка питания, старение, как корней, так и всего растения в целом.

Поэтому нужно постараться омолодить растения огурца. Садоводы и огородники используют различные стимуляторы роста. 

Например, очень эффективное стимулирующие действие на растения оказывают органические кислоты, в том числе и щавелевая кислота.

Приобрести щавелевую кислоту можно в магазинах пчеловодства, потому что она активно используется для решения проблем пчел, но в огороде она тоже становится палочкой-выручалочкой. 

Желтеют литья у огурца: причины и решение:

Не стоит огорчаться и сразу же бежать в магазин за химическими средствами, если листья огурцов внезапно начали желтеть.

Ведь есть способы не только решить подобные проблемы с огурцами, но и так же избежать их.

Самая первая хитрость – бороться с проблемами еще до высева семян огурцов.

Их можно замачивать в растворах «Триходермина», «Фитоспорина», «Фитодоктора» и т. д.

Так будет происходить обеззараживание посадочного материала, и появится стимул к ростовым процессам, а так же усилится иммунитет растений.

После того, как семена выдержаны в приготовленном по инструкции растворе, их можно высевать.

Биопрепараты снимают множество проблем с заболеваниями растений.

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