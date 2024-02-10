Эксперты рассказали, что менее затратно — принять душ или ванну

13:40 2024-02-10
Эксперты рассказали, что менее затратно — принять душ или ванну

Если вы пытаетесь сэкономить деньги, узнайте, при каком варианте купания используется больше воды.

На что расходуется больше воды: на душ или ванну?

Здесь есть ряд нюансов, в том числе размер вашей ванны (и то, насколько вы наполняете её, чтобы искупаться), тип насадки для душа, которую вы используете, и как долго обычно длится ваше купание.

Как правило, средняя продолжительность приёма душа составляет около восьми минут, а средняя насадка для душа расходует 8-12 литров в минуту, поэтому в среднем расходуется более 64 литров воды за один приём душа.

Стандартная ванна вмещает примерно 200 литров, поэтому, даже если наполнить её наполовину, это всё равно составит около 100 литров воды. Для экономии воды при принятии ванны, рекомендуется сразу закрыть слив и по степени наполнения регулировать температуру.

Если вы не принимаете продолжительный душ, то будете расходовать меньше воды, чем для приёма ванны. Если вас интересуют более точные показатели — вы можете найти онлайн-калькулятор и просчитать, что будет выгоднее для вас.

В Российской Федерации существуют нормативные акты (СНиП), рекомендующие нормы расходы воды потребителями, которые составляют порядка 200 литров в сутки на человека.

Как определить стоимость душа или ванны:

После того, как вы рассчитали сколько расходуете воды, можно подсчитать сколько стоит купание в целом. Для этого нужно узнать ваш тариф на воду.

Посчитайте расход воды на всех членов семьи в день и умножьте на тариф за воду, добавьте стоимость подогрева воды (тариф в специализированной организации города или стоимость электроэнергии на подогрев). Вы также можете найти онлайн-калькуляторы для расчёта.

Возможно, после прочтения вы задумаетесь о том, сколько вы расходуете воды на купание и тратите на это денег. Ведь, как известно, вода — исчерпаемый ресурс, хоть и относится к относительно возобновляемым ресурсам.

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