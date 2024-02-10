Узнайте про полезные свойства грецкого ореха

13:54 2024-02-10
Узнайте про полезные свойства грецкого ореха

Статья ученых из Университета штата Иллинойс (США), напечатанная в журнале The Journal of Nutrition, рассказала о большой пользе плодов.

Предыдущие исследования показали, что диета, богатая орехами, особенно грецкими, помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует обмен веществ и помогает снизить риск некоторых видов рака, в частности рака толстой кишки и рака прямой кишки.

Известно, что в грецких орехах, кроме большого количества разных микроэлементов и питательных веществ, много клетчатки — это источник питания для обитающих в кишечнике бактерий.

Как показывают результаты многочисленных исследований последних лет, от состава, качества и результатов работы кишечных бактерий зависит большинство важнейших аспектов жизнедеятельности организма.

Исследователи провели эксперимент с участием 18 здоровых мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 53 года.

Часть из них в течение двух периодов по три недели, которые разделял недельный перерыв, получала 42 грамма (примерно пригоршню) грецких орехов в день, а остальные участники орехов не получали.

В начале и в конце каждого периода участники сдавали кровь и кал на анализ, чтобы отследить влияние орехов на кишечную микрофлору и обмен веществ.

Как оказалось, грецкие орехи привели к существенному изменению состава микроорганизмов, обитающих в кишечнике участников, в частности, к увеличению количества бактерий рода Faecalibacterium, Roseburia, и Clostridium.

Эти бактерии производят продукт обмена веществ, необходимый для поддержания здоровья толстой и прямой кишки, способствуют снижению воспаления в кишечнике.

Кроме того, регулярное потребление грецких орехов привело к снижению содержания вторичных желчных кислот в стуле.

Это также является положительным изменением, так как высокий уровень таких кислот, производимых кишечными микроорганизмами, связан с повышенным риском рака толстой и прямой кишок.

Еще одно полезное последствие — снижение уровня «плохого» холестерина в крови участников.

«Полученные результаты говорят о том, что в основе той пользы, которую приносят организму человека грецкие орехи, лежат позитивные изменения в составе и функциях кишечных бактерий», — делают вывод исследователи.

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