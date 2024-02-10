Как в домашних условиях проверить чистоту воздуха

14:22 2024-02-10
Как в домашних условиях проверить чистоту воздуха

Вы не получите точных результатов, но получите общее представление о том, насколько безопасна среда вашего проживания.

Больше всего опасны для организма человека РМ10, РМ2.5 и РМ0.1 (величина самих частиц измеряется в микрометрах и указана в виде числа).

Именно они наиболее опасны для здоровья человека и могут стать причиной каких заболеваний, как:

Астма, Рак легких, Сердечно-сосудистые заболевания, Респираторные заболевания.

Кроме того возможны патологии носоглотки, врожденные дефекты у новорожденных, преждевременная смерть.

Такие крупные и мелкодисперсные частицы попадают в окружающую среду в результате деятельности автотранспорта, сжигания промышленных отходов, например, все тех же автомобильных покрышек.

Концентрация взвешенных частиц имеет свои стандарты. Не нужно быть большим ученым, чтобы понимать, что расположенные рядом промышленные предприятия, автомобильные трассы могут отрицательно сказываться на состоянии воздуха.

Если вы хотите узнать насколько загрязнен воздух:

Визуально можете установить стенд с белой тканью в течение 2 недель и понаблюдать за ним. Идеально, если часть ткани будете на улице. Чем больше контраст, тем выше вероятность загрязнения окружающей среды в вашем районе.

Чтобы быть уверенными на 100 %, проведите обследование качества воздуха в квартире или доме.

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