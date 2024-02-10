Ученым-химикам удалось создать в лаборатории новый тип льда

14:36 2024-02-10
Ученым-химикам удалось создать в лаборатории новый тип льда

Исследователи выявили новый тип льда, который скорее похож на жидкую воду, чем на любой другой известный лед.

Этот лед аморфен, то есть его молекулы находятся в неорганизованной форме, а не четко упорядочены, как в обычном кристаллическом льду.

Аморфный лед, хоть и редок на Земле и бывает только в верхних холодных слоях атмосферы, часто встречается в космосе — в холодной космической среде льду не хватает тепловой энергии для образования кристаллов.

Исследовательская группа использовала процесс, называемый шаровой мельницей, энергично встряхивая обычный лед вместе со стальными шариками в банке, охлажденной до -200°C.

Вместо небольших кусочков обычного льда, в результате была получена новая аморфная форма, которая имела ту же плотность, что и жидкая вода.

 Новую субстанцию назвали «аморфным льдом средней плотности» (MDA). Ученые до этого уже создавали аморфный лед, но такой плотности, средней, — впервые.

MDA (который выглядит как мелкий белый порошок) может существовать внутри ледяных спутников внешней Солнечной системы.

Гравитационные силы от газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн, могут оказывать на обычный лед похожее воздействие, какое ученые воспроизвели в лаборатории.

Кроме того, команда обнаружила, что когда MDA нагревался и перекристаллизовывался, он выделял необычайное количество тепла.

Это означает, что он может вызвать тектонические движения и «ледяные толчки» в многокилометровом ледяном покрове таких спутников, как Ганимед.

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