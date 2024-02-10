За расческой нужно ухаживать: запомните важные моменты

14:51 2024-02-10
За расческой нужно ухаживать: запомните важные моменты

Обычного мытья расчёски под проточной водой недостаточно, узнайте, как чистить щётку для волос с учетом материала и формы.

Базовое правило

Щетку необходимо очищать от волос каждый раз после использования, считает доктор Шах, а как часто устраивать банный день — зависит от материала, из которого она сделана.

Расчески и щетки этого типа можно «купать» один раз в месяц.

Наполните емкость теплой водой, добавьте небольшое количество шампуня, ненадолго замочите аксессуар, а затем тщательно промойте под проточной водой. Хорошо просушите расческу при комнатной температуре.

Большая массажная щётка

В основании изделий этого типа обычно установлена накладка из мягкой резины. Во время мытья через нее может просачиваться вода, которая затем не находит выхода наружу и застаивается внутри щетки.

Это приводит к образованию неприятного запаха и появлению плесени, поэтому массажные щетки рекомендуется либо разбирать перед мытьем (если это предусмотрено конструкцией), либо очищать дезинфицирующими растворами не чаще, чем раз в два месяца.

Щётка из натурального дерева

Поверхность щеток из натурального дерева, как правило, покрыта лаком. Вода и мыло могут его разрушить, поэтому расчески этого типа не принято замачивать или подвергать длительному контакту с активными веществами.

Достаточно очистить щетку от волос и грязи руками, а затем быстро прополоснуть и вытереть насухо чистой салфеткой.

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