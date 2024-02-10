Особый запах пота может выявить скрытую болезнь

14:58 2024-02-10
Особый запах пота может выявить скрытую болезнь

Изменившийся запах тела может быть симптомом заболеваний, в том числе и очень опасных.

Запах рыбы

Если аромат вашего тела напоминает запах свежей рыбы, возможно, речь идет нарушении обмена веществ, при котором организм не способен расщеплять определенные соединения, содержащиеся в некоторых богатых белком продуктах.

Рыбой может отдавать дыхание, пот и даже моча, особенно после употребления в пищу рыбы, яиц и некоторых овощей и бобовых.

Запах экскрементов

Если ваш собственный запах становится совсем неприятным и напоминает запах испражнений, вероятнее всего, у вас очень серьезный запор и нарушение пищеварения.

Если этот процесс нарушен, в кишечнике образуются химические вещества с неприятным запахом, их частицы могут выходить вместе с потом и придавать ему очень специфический аромат.

Сильный запах пота

потоотделение, которое сопровождается непривычно сильным запахом, может говорить о гипергидрозе.

Если запах и пот появляются даже в состоянии покоя или после возвращения с мороза, возможно, речь идет именно об этом состоянии.

Горький запах

Горький и зловонный аромат могут говорить о повреждениях печени. Особенно если также вы замечаете проблемы с пищеварением и тошноту.

Запах пота и приливы

Беременность или менопауза проявляются через горячие «вспышки», которые внезапно появляются и также неожиданно проходят.

Запах тухлых яиц

Этот аромат может предупреждать о несбалансированном рационе, в котором слишком много красного мяса.

Если организм не справляется с переработкой этого продукты, может появляться запах сероводорода, напоминающий запах протухших яиц.

Запах пыли

Чем старше мы становимся, тем менее выраженным становится наш запах. И если аромат тела становится все слабее и напоминает запах пыли, скорее всего, это говорит о том, что мы просто стареем.

Запах алкоголя

Все просто: если вы пахнете алкоголем, скорее всего, вы немного перебрали прошлым вечером и избыток напитков, который печень не смогла переработать, выделился вместе с потом через поры.

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