Потеря ребенка заставила индийскую женщину получить образование и стать врачом

Все матери любят своих детей. Все скорбят от их потери, но только одна оказалась настолько потрясена произошедшим, что полностью изменила свою жизнь, сделав то, что казалось немыслимым в те консервативные времена.

Имя Ананди Гопал Джоши (1865 -1887 гг.) хорошо известно в мире, но о нем мало слышали у нас - мы очень сильно сосредоточены на героях собственной истории.

История нашей героини - это история преодоления, борьбы, краткости человеческой жизни, а еще история о том, как много зависит в жизни от второй половины.

Совсем уж простой девушку назвать нельзя. Она родилась в касте брахманов, в семье, которая, хоть и имела на тот момент финансовые затруднения, но когда - то была очень богата.

Согласно традициям, ее выдали замуж в 9 лет за мужчину, который был на 20 лет старше, но еще был молодым. Муж дал ей новое имя ( Ананди, а жо этого ее звали Ямуна)

В 14 лет она родила сына, но ребенок умер из - за отсутствия медицинской помощи.

Как понимаю, муж тоже не был богачем. Он вынужден был работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и трудился почтовым клерком.

Он был человеком образованным и считал, что женщина должна учиться, что по том временам было просто революционным убеждением.

Такого же убеждения придерживался в свое время и отец девушки (и учел это, при выборе ей мужа).

Поэтому, нацеленность на учебу она получила еще в родной семье, а муж это только поощрял.

Смерть сына как бы пробудила для учебы и девушку.

Она решила получить медицинское образование, но при этом речь шла не о традиционной индийской медицине, а о медицине западного образца, которая казалась более передовой.

Для этого надо было знать английский язык. Собственно, с изучения языков она и начала.

Их было два: санскрит, чтобы понимать индийские медицинские трактаты, которыми она тоже не пренебрегала, и английский, чтобы иметь возможность получить западное образование.

Муж всячески направлял нацеленность Ананди на учебу.

Он осуществлял, так сказать, обеспечение технической стороны этого мероприятия: освободил ее от всякой домашней работы (даже избил один раз, когда увидел, что она вместо учебы помогает по хозяйству).

Мужчина добивался переводов по своей службе в города, где у нее была возможность обучения (а она тогда имелась не по всей Индии и не в одном месте).

Муж вел переписку с людьми, которые им потом помогали, в том числе - христианскими миссионерами. В общем - он ее подгонял, поддерживал и обеспечивал ей тыл.