Потеря ребенка заставила индийскую женщину получить образование и стать врачом

15:26 2024-02-10
Потеря ребенка заставила индийскую женщину получить образование и стать врачом

Высокая детская смертность в Индии, да и не только в Индии в 19 веке была привычным явлением.

Все матери любят своих детей. Все скорбят от их потери, но только одна оказалась настолько потрясена произошедшим, что полностью изменила свою жизнь, сделав то, что казалось немыслимым в те консервативные времена.

Имя Ананди Гопал Джоши (1865 -1887 гг.) хорошо известно в мире, но о нем мало слышали у нас - мы очень сильно сосредоточены на героях собственной истории.

История нашей героини - это история преодоления, борьбы, краткости человеческой жизни, а еще история о том, как много зависит в жизни от второй половины.

Совсем уж простой девушку назвать нельзя. Она родилась в касте брахманов, в семье, которая, хоть и имела на тот момент финансовые затруднения, но когда - то была очень богата.

Согласно традициям, ее выдали замуж в 9 лет за мужчину, который был на 20 лет старше, но еще был молодым. Муж дал ей новое имя ( Ананди, а жо этого ее звали Ямуна)

В 14 лет она родила сына, но ребенок умер из - за отсутствия медицинской помощи.

Как понимаю, муж тоже не был богачем. Он вынужден был работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и трудился почтовым клерком.

Он был человеком образованным и считал, что женщина должна учиться, что по том временам было просто революционным убеждением.

Такого же убеждения придерживался в свое время и отец девушки (и учел это, при выборе ей мужа).

Поэтому, нацеленность на учебу она получила еще в родной семье, а муж это только поощрял.

Смерть сына как бы пробудила для учебы и девушку.

Она решила получить медицинское образование, но при этом речь шла не о традиционной индийской медицине, а о медицине западного образца, которая казалась более передовой.

Для этого надо было знать английский язык. Собственно, с изучения языков она и начала.

Их было два: санскрит, чтобы понимать индийские медицинские трактаты, которыми она тоже не пренебрегала, и английский, чтобы иметь возможность получить западное образование.

Муж всячески направлял нацеленность Ананди на учебу.

Он осуществлял, так сказать, обеспечение технической стороны этого мероприятия: освободил ее от всякой домашней работы (даже избил один раз, когда увидел, что она вместо учебы помогает по хозяйству).

Мужчина добивался переводов по своей службе в города, где у нее была возможность обучения (а она тогда имелась не по всей Индии и не в одном месте).

Муж вел переписку с людьми, которые им потом помогали, в том числе - христианскими миссионерами. В общем - он ее подгонял, поддерживал и обеспечивал ей тыл.

Показать следующие комментарии
Фото
Ангелина Крент
16:50

Ангелина Крент

Огородники рассказали, как отпугнуть улиток и слизней от клубники

Огородники рассказали, как отпугнуть улиток и слизней от клубники

Вкус, аромат, да и яркий вид клубники привлекают внимание многочисленных вредителей.
Марина Смирнова
16:34

Марина Смирнова

Дачники назвали лучшие сорта огурцов для засолки

Дачники назвали лучшие сорта огурцов для засолки

Для получения вкусных, хрустящих соленых огурцов необходимо правильно выбрать сорт, далеко не все они годятся для закаток.
Марина Смирнова
16:01

Марина Смирнова

Выйти замуж для девочки 13 лет на Руси считалось нормальным явлением

Выйти замуж для девочки 13 лет на Руси считалось нормальным явлением

За интимные отношения с несовершеннолетними сегодня грозит строгое наказание, но в Древней Руси все было по-другому.
Светлана Игнатьева
15:58

Светлана Игнатьева

Эндокринолог Янг рассказала, с помощью каких продуктов можно избавиться от жира на животе

Эндокринолог Янг рассказала, с помощью каких продуктов можно избавиться от жира на животе

Эксперт считает, что улучшить ситуацию способны полезные углеводы, для этого на ужин достаточно добавлять в рацион сезонные корнеплоды.
Марина Смирнова
15:44

Марина Смирнова

Какие странные привычки могут вызвать шок у иностранцев

Какие странные привычки могут вызвать шок у иностранцев

Каждая страна не похожа на других соседей по планете, у украинцев тоже есть свои традиции, менталитет, особые привычки.
Марина Смирнова
15:38

Марина Смирнова

Где в природе можно найти самый дорогой гриб-деликатес

Где в природе можно найти самый дорогой гриб-деликатес

За трюфели, например, многие готовы заплатить несколько десятков тысяч долларов, лишь бы попробовать хоть кусочек.
Марина Смирнова
15:30

Марина Смирнова

Узнайте, где прятали клады в старых домах

Узнайте, где прятали клады в старых домах

Многие люди стремятся найти себе перспективную радужную жизнь в городе, а деревня остается без жителей и хранит свои тайны.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.