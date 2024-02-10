Что происходит с мозгом, когда мы употребляем алкоголь

У многих людей возникает риск серьезного повреждения мозга из-за употребления алкоголя.

Об этом сообщила британская благотворительная организация «Общество Альцгеймера», занимающаяся исследованиями деменции, пишет Express.

По данным ученых, каждый десятый пациент с деменцией имеет проблемы с мозгом, возникшие из-за алкоголя.

Деменция, которая возникает при значительном повреждении мозга алкоголем, называется синдром Вернике — Корсакова.

Согласно их исследованиям, первым признаком алкогольной деменции является ухудшение памяти.

При этом больной может заполнять пробелы в памяти выдуманными событиями, в которые он будет верить.

Кроме того, неспособность воспринимать информацию, новые навыки и изменение личности также могут говорить об алкогольной деменции.

Специалисты объяснили, что алкоголь подавляет способность усваивать витамин B1, который необходим для правильной работы нервной системы.

Ранее ученые из Грайфсвальдского университета в Германии выяснили, что употребление алкоголя не снижает риски преждевременной смерти.

Согласно исследованию, обычно от спиртного отказываются люди с заболеваниями, уменьшающими продолжительность жизни.