Узнайте, где прятали клады в старых домах

15:30 2024-02-10
Узнайте, где прятали клады в старых домах

Многие люди стремятся найти себе перспективную радужную жизнь в городе, а деревня остается без жителей и хранит свои тайны.

В домах пробиваются деревья. Старые покосившиеся ставни гоняет туда-сюда ветер. Его гул напоминает тяжелый вздох. Словно это отзывается сама деревня. И сердце наполняется печалью.

Заброшенных деревень - пруд пруди. В них старые заброшенные дома, в которых когда-то заправляли крепкие мужики-хозяева. Теперь стоят никому ненужные. 

Многие люди в прошлом прятали свое добро в углах дома. Раньше при строительстве дома хозяин обязательно в стыки бревен клал несколько монет. Такова была традиция. Люди верили, что после проведения этого своеобразного обряда в доме всегда будет прибыль.

Для доброго хозяина эти монеты - дань традиции. Для искателя клада - находка. Найденные монеты особой ценности по большей части не имеют. В деревнях народ жил не богатый. Если дому больше 70-ти лет, то в его углах можно найти монеты.

Если в углах можно отыскать несколько монет, то в печах и дымоходах находятся целые свертки с монетами. Для этого в случае с печкой люди вынимали пару кирпичей и в образовавшуюся нишу прятали свое добро. Такой клад лучше всего искать с металлоискателем.

А в дымоходах клады прятались с внутренней стороны. На уровне крыши. Такие тайники делались с расчетом, чтобы в них не нырять слишком часто.

Заначки с ценными вещами оставляли люди и под подоконниками.

Но не только в домах прятали клады. Сколько интересных находок было обнаружено в колодцах. В старых колодцах находили золото, серебро, украшения, монеты, ножи, оружие. Некоторые вещи попадали туда совершенно случайно.

Большинство кладов в прошлом было спрятано в Гражданскую войну. Люди, которых Советская власть называла кулаками, не желали расставаться со своим добром и отдавать на благо молодого государства. Люди прятали свои вещи, надеясь, что однажды они смогут ими воспользоваться.

Большинство назад не вернулось. Их дома заняли новые хозяева, которые даже и не догадывались, что в доме есть что-то ценное. Может некоторые и предпринимали попытки найти клады кулаков. Может, кому-то и везло.

Но и сегодня многие старые деревенские дома хранят свою тайну, пряча клады от посторонних глаз.

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