Где в природе можно найти самый дорогой гриб-деликатес

4. Чёрный трюфель

Именно этот гриб известен как самый дорогой, но он лишь занимает четвёртое место в топе среди самых дорогих. Его стоимость варьируется от 1 -2 тысяч долларов за килограмм (примерно 130 тысяч рублей). Некоторые экземпляры могут стоить намного дороже.

Чёрный трюфель ценится за ореховый аромат, его способность омолаживать организм и то, что он является профилактическим средством от рака. Чтобы найти этот гриб надо выйти на охоту с ноября по март, растёт он во Франции, Испании и Италии. Китайцы смогли культивировать его, но на рынке ценятся экземпляры, которые выросли в природных условиях.

3. Мацутакэ (сосновый гриб)

Этот гриб, со вкусом сосны, растёт в Китае, Японии и Корее, иногда встречается на Сахалине и Северной Америке. Внешне похож на опёнка, но почти весь сидит в земле, наверху только верхушка шляпки.

В честь этого гриба в Японии в последний месяц лета проводят специальный праздник, чтобы получить хороший урожай мацутакэ. Стоимость этого гриба начинается от трёх тысяч долларов за килограмм (больше 195 тысяч рублей).

2. Белый трюфель

Белый трюфель, так же как и чёрный встречается редко, но вот ценится больше из-за особых вкусовых качеств. Его продают на специальном аукционе, где стоимость гриба может достигать абсолютно любых значений, в зависимости от состояния возраста и внешнего вида гриба.

Один раз на торгах один такой экземпляр, весом в полтора килограмма, отдали 330 тысяч евро, то есть почти 24 миллиона рублей. Средняя цена варьируется в районе 8 тысяч евро за килограмм или больше 580 тысяч рублей.

1. Кордицепс китайский (ярхагумба)

Это самый дорогой гриб в мире, но удивителен он не только ценой, но и тем, как растёт. Его название дословно переводится как "летом – трава, а зимой – насекомое", а всё потому что он заражает спорами гусеницу.

Зимой она в земле, а весной начинает двигаться наверх. Вот тут-то споры и начинают прорастать, из гусеницы появляется гриб. Поэтому у него такой внешний вид: он состоит из двух частей - гусеницы и самого гриба. Растёт он только на Тибетском плато и Гималаях.

Это мощный афродизиак и допинг для спортсменов. Причём никакой анализ не сможет его распознать. Употреблять в пищу целиком могут позволить только очень состоятельные люди, ведь его стоимость начинается от 120 тысяч долларов за килограмм, то есть почти восемь миллионов рублей.