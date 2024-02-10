Какие странные привычки могут вызвать шок у иностранцев

Приход в гости без приглашения

Для украинца нет причин не зайти в гости. Он или она всегда с радостью возьмет с собой что-нибудь вкусное и зайдет к другу или родственнику.

И для этого не нужно какого-то особенного повода. Достаточно простого желания общения. Правда, иногда украинец может прийти и без приглашения. Что для иностранцев может звучать дико.

Если для европейцев их дома — непробиваемая крепость, то в понимании украинцев это не играет столь значительную роль.

Обувь остается в прихожей

Если европеец или американец придет в гости к украинцу, его удивит просьба хозяина снять обувь. Еще больше его удивит просьба после этого надеть тапочки. Снять обувь, чтобы сразу надеть другую? Зачем?

Всё дело в том, что улицы в Украине не такие чистые, как на Западе. Там хватает и пыли, и грязи, а украинцы часто ходят пешком. Чего не сказать об американцах, которые зачастую перемещаются по улицам только на машинах, и о Европе, где улицы намного чище и ухоженней.

Самолечение

Украинцы не любители ходить по больницам. Пусть лечение в поликлиниках и бесплатное, любой украинец предпочтет посидеть дома и воспользоваться старыми проверенными методами.

Погреть нос вареным яйцом, подышать над горячей картошкой и напиться чая с лимоном — вот отличный метод лечения. И никаких очередей в мрачных стенах учреждения.

Наверное, найдется много представителей Запада, которые посчитают такой подход неверным. Ведь те выплачивают страховку, чтобы не приходилось отдавать баснословные суммы за обследования или элементарный уход.

Матриархат в семьях

Главенство в большинстве украинских семей берут на себя женщины. Только мама знает, где что лежит. Она заранее планирует семейный бюджет и берет на себя ответственность за всех остальных членов семьи.

Ко всему прочему, она, как правило, ходит на работу, покупает продукты и готовит. На ее плечах общее благосостояние. Поэтому украинской маме нельзя перечить.

Покупки не по карману

Многие иностранцы поражаются расточительству украинцев. Количество дорогих машин на дорогах очень удивляет, как вечная гонка за самыми модными вещами (такими как смартфон, к примеру).

При этом зачастую человек, который приобрел что-то дорогое, не может себе этого позволить. Поэтому он берет кредит. Для украинца очень важно выглядеть более состоятельным, чем он есть на самом деле.

Постоянная учеба и несколько образований

Для украинцев образование имеет огромное значение. В отличие от европейцев и американцев, которые стремятся как можно скорее пойти работать после школы, украинец выделит не один год для приобретения знаний и диплома.

Более того, многие украинцы не останавливаются на одном образовании. В любое время они могут снова поступить в университет и продолжить совершенствоваться уже в другой отрасли.