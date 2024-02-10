Эндокринолог Янг рассказала, с помощью каких продуктов можно избавиться от жира на животе

Употребление по вечерам некоторых продуктов поможет избавиться от жира на животе. Об этом "Российской газете" рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

По словам врача, проблемы с лишним весом нередко возникают с выработкой организмом гормона кортизола, возникающего в ответ на стресс.

Он может как помешать избавиться от лишнего жира, так и препятствовать набору массы.

«Кортизол вырабатывается на голод, на гипогликемию. Если человек в стрессе, трудно засыпает или просыпается по ночам, ему не подходят низкоуглеводные диеты», — сказала Янг.

Улучшить ситуацию способны полезные углеводы. На ужин, отметила доктор, достаточно добавлять в рацион сезонные корнеплоды. Это поможет человеку избежать скачков кортизола и получить качественный сон.