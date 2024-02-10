Эндокринолог Янг рассказала, с помощью каких продуктов можно избавиться от жира на животе

15:58 2024-02-10
Эндокринолог Янг рассказала, с помощью каких продуктов можно избавиться от жира на животе

Эксперт считает, что улучшить ситуацию способны полезные углеводы, для этого на ужин достаточно добавлять в рацион сезонные корнеплоды.

Употребление по вечерам некоторых продуктов поможет избавиться от жира на животе. Об этом "Российской газете" рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

По словам врача, проблемы с лишним весом нередко возникают с выработкой организмом гормона кортизола, возникающего в ответ на стресс.

Он может как помешать избавиться от лишнего жира, так и препятствовать набору массы.

«Кортизол вырабатывается на голод, на гипогликемию. Если человек в стрессе, трудно засыпает или просыпается по ночам, ему не подходят низкоуглеводные диеты», — сказала Янг.

Улучшить ситуацию способны полезные углеводы. На ужин, отметила доктор, достаточно добавлять в рацион сезонные корнеплоды. Это поможет человеку избежать скачков кортизола и получить качественный сон.

Показать следующие комментарии
Фото
Ангелина Крент
16:50

Ангелина Крент

Огородники рассказали, как отпугнуть улиток и слизней от клубники

Огородники рассказали, как отпугнуть улиток и слизней от клубники

Вкус, аромат, да и яркий вид клубники привлекают внимание многочисленных вредителей.
Марина Смирнова
16:34

Марина Смирнова

Дачники назвали лучшие сорта огурцов для засолки

Дачники назвали лучшие сорта огурцов для засолки

Для получения вкусных, хрустящих соленых огурцов необходимо правильно выбрать сорт, далеко не все они годятся для закаток.
Марина Смирнова
16:01

Марина Смирнова

Выйти замуж для девочки 13 лет на Руси считалось нормальным явлением

Выйти замуж для девочки 13 лет на Руси считалось нормальным явлением

За интимные отношения с несовершеннолетними сегодня грозит строгое наказание, но в Древней Руси все было по-другому.
Марина Смирнова
15:44

Марина Смирнова

Какие странные привычки могут вызвать шок у иностранцев

Какие странные привычки могут вызвать шок у иностранцев

Каждая страна не похожа на других соседей по планете, у украинцев тоже есть свои традиции, менталитет, особые привычки.
Марина Смирнова
15:38

Марина Смирнова

Где в природе можно найти самый дорогой гриб-деликатес

Где в природе можно найти самый дорогой гриб-деликатес

За трюфели, например, многие готовы заплатить несколько десятков тысяч долларов, лишь бы попробовать хоть кусочек.
Марина Смирнова
15:30

Марина Смирнова

Узнайте, где прятали клады в старых домах

Узнайте, где прятали клады в старых домах

Многие люди стремятся найти себе перспективную радужную жизнь в городе, а деревня остается без жителей и хранит свои тайны.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.