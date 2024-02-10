Выйти замуж для девочки 13 лет на Руси считалось нормальным явлением

Почему на Руси девочек выдавали замуж с 13 лет

Это мог быть политический ход. К примеру, князь Юрий женился на юной девушке. Той от силы исполнилось 11 лет.

А одна из дочерей Святополка вообще обвенчалась с супругом намного старше ее. Поговаривают, что князь Михаил свою наследницу отдал чуть ли не с рождения.

Расскажем немного интересных фактов. Оказывается, никто никого не принуждал к интиму. Когда молодые девушки давали согласие, тогда все и происходило.

Была необходима бумага с заключением брака. Формальность в те времена была очень важна. Если князь выбрал жену из другого княжества, значит между странами всегда будет мир.

Девочек начали отдавать под венец в 1774 году. Как только им исполнялось 13 лет, они могли иметь супруга. Даже няня из повести "Евгения Онегина", говорила Татьяне, что ее рано отдали замуж.

Повинность населения

А вот у крестьян были совсем простенькие мотивы. Тогда люди жили максимум до 60 лет, в 30 они считались глубокими стариками. Было много тяжелой работы, а медицина работала совсем плачевно.

Люди часто умирали. Поэтому они старались отдать дочерей пораньше под венец. Как говориться пока они еще красивы и молоды.

Правда для мужа главное было, чтобы жена могла следить за скотом, рожать детей, да работу тяжкую выполнять. О красоте практически не думали.

Иногда, если девушка была "стара" по мнению родителей, им приходилось платить за нее штраф.

Было необходимо, чтобы брак был или равный, или женщина была старше мужа. Главное, чтобы у нее было много сил на выполнение работ.

А вот с дряхлыми стариками старались не связывать судьбу молодых девок. Ведь мужик помрет, а вдове будет тяжелее вдвойне жить.

Когда невесты чуть постарше

И вот вышел указ о призыве в армию. Теперь мужчины обзаводились семьями лишь в 24-26 лет. Хотя некоторые, уходя в армию уже имели детей и супругу.

Началась эпоха 20 века. В мир ворвались феминистские идеи. Поэты стали писать лирические поэмы. Любовь прочно поселилась в мире людей. Женщин перестали рассматривать, как рабочую силу. Их стали уважать.

Теперь браки можно было заключать в позднем возрасте. И только с взаимного согласия невесты и жениха. Русские цари стали обзаводиться взрослыми невестами из других государств. Монархи все равно старались следовать старым законам и политическим интересам.