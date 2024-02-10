Выйти замуж для девочки 13 лет на Руси считалось нормальным явлением

16:01 2024-02-10
Выйти замуж для девочки 13 лет на Руси считалось нормальным явлением

За интимные отношения с несовершеннолетними сегодня грозит строгое наказание, но в Древней Руси все было по-другому.

Почему на Руси девочек выдавали замуж с 13 лет 

Это мог быть политический ход. К примеру, князь Юрий женился на юной девушке. Той от силы исполнилось 11 лет.

А одна из дочерей Святополка вообще обвенчалась с супругом намного старше ее. Поговаривают, что князь Михаил свою наследницу отдал чуть ли не с рождения. 

Расскажем немного интересных фактов. Оказывается, никто никого не принуждал к интиму. Когда молодые девушки давали согласие, тогда все и происходило.

Была необходима бумага с заключением брака. Формальность в те времена была очень важна. Если князь выбрал жену из другого княжества, значит между странами всегда будет мир. 

Девочек начали отдавать под венец в 1774 году. Как только им исполнялось 13 лет, они могли иметь супруга. Даже няня из повести "Евгения Онегина", говорила Татьяне, что ее рано отдали замуж.

Повинность населения 

А вот у крестьян были совсем простенькие мотивы. Тогда люди жили максимум до 60 лет, в 30 они считались глубокими стариками. Было много тяжелой работы, а медицина работала совсем плачевно.

Люди часто умирали. Поэтому они старались отдать дочерей пораньше под венец. Как говориться пока они еще красивы и молоды. 

Правда для мужа главное было, чтобы жена могла следить за скотом, рожать детей, да работу тяжкую выполнять. О красоте практически не думали. 

Иногда, если девушка была "стара" по мнению родителей, им приходилось платить за нее штраф. 

Было необходимо, чтобы брак был или равный, или женщина была старше мужа. Главное, чтобы у нее было много сил на выполнение работ.

А вот с дряхлыми стариками старались не связывать судьбу молодых девок. Ведь мужик помрет, а вдове будет тяжелее вдвойне жить.

Когда невесты чуть постарше

И вот вышел указ о призыве в армию. Теперь мужчины обзаводились семьями лишь в 24-26 лет. Хотя некоторые, уходя в армию уже имели детей и супругу. 

Началась эпоха 20 века. В мир ворвались феминистские идеи. Поэты стали писать лирические поэмы. Любовь прочно поселилась в мире людей. Женщин перестали рассматривать, как рабочую силу. Их стали уважать. 

Теперь браки можно было заключать в позднем возрасте. И только с взаимного согласия невесты и жениха. Русские цари стали обзаводиться взрослыми невестами из других государств. Монархи все равно старались следовать старым законам и политическим интересам. 

Ангелина Крент
16:50

Ангелина Крент

Огородники рассказали, как отпугнуть улиток и слизней от клубники

Огородники рассказали, как отпугнуть улиток и слизней от клубники

Вкус, аромат, да и яркий вид клубники привлекают внимание многочисленных вредителей.
Марина Смирнова
16:34

Марина Смирнова

Дачники назвали лучшие сорта огурцов для засолки

Дачники назвали лучшие сорта огурцов для засолки

Для получения вкусных, хрустящих соленых огурцов необходимо правильно выбрать сорт, далеко не все они годятся для закаток.
Светлана Игнатьева
15:58

Светлана Игнатьева

Эндокринолог Янг рассказала, с помощью каких продуктов можно избавиться от жира на животе

Эндокринолог Янг рассказала, с помощью каких продуктов можно избавиться от жира на животе

Эксперт считает, что улучшить ситуацию способны полезные углеводы, для этого на ужин достаточно добавлять в рацион сезонные корнеплоды.
Марина Смирнова
15:44

Марина Смирнова

Какие странные привычки могут вызвать шок у иностранцев

Какие странные привычки могут вызвать шок у иностранцев

Каждая страна не похожа на других соседей по планете, у украинцев тоже есть свои традиции, менталитет, особые привычки.
Марина Смирнова
15:38

Марина Смирнова

Где в природе можно найти самый дорогой гриб-деликатес

Где в природе можно найти самый дорогой гриб-деликатес

За трюфели, например, многие готовы заплатить несколько десятков тысяч долларов, лишь бы попробовать хоть кусочек.
Марина Смирнова
15:30

Марина Смирнова

Узнайте, где прятали клады в старых домах

Узнайте, где прятали клады в старых домах

Многие люди стремятся найти себе перспективную радужную жизнь в городе, а деревня остается без жителей и хранит свои тайны.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.