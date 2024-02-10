Как легко отпугнуть улиток и слизней от клубники

Создание преград:

Тело улиток и слизней очень нежное и любое его соприкосновение с острыми предметами оставляет на нем повреждения. Поэтому искусственно созданные барьеры помогут отвадить моллюсков от клубничной плантации.

Так, между грядками можно сделать небольшие по размеру бороздки, которые нужно заполнить измельченной яичной скорлупой, острыми, небольшими по размеру камнями или слоем хвойных иголок.

Биологические способы:

Улиткам не по нраву такие растения, как петрушка, чеснок, шалфей, розмарин или лавр. По этой причине между клубничными рядами полезно было бы посадить эти культуры, которые оказывают отпугивающее действие на этих вредителей.

Эффективным способом борьбы с улитками является разложенная в междурядьях свежесобранная крапива.

Народные методы:

Нашатырный спирт. Улитки не переносят резкого запаха, присущего нашатырному спирту. Препарат необходимо разводить водой в пропорции 1:6, после чего при помощи пульверизатора проводится обработка поврежденных кустов.

Ловушки. Можно вблизи клубничной плантации вкапать в земли тару с объемным горлышком (баночки, стаканчики), причем сделать это таким образом, чтобы край емкости был на одном уровне с поверхностью грунта. В эти тары нужно залить крепкий солевой раствор, а емкости прикрыть ветошью.

Древесная зола. Древесную золу необходимо рассыпать по поверхности клубничных грядок, при этом выполняя замкнутые защитные круги. Улитки не смогут пробраться сквозь препятствие в виде древесной золы, поскольку она способна оставить ожоги на их телах. Вместе с тем, древесная зола станет для клубники отличным удобрением.

Профилактические мероприятия:

Нужно убрать с приусадебного участка любые предметы, которые могут выступать для улиток в качестве дневного убежища.

Важно не допускать сильного загустения клубничных посадок.

Нужно регулярно проводить рыхление почвы.

Не допускайте сильного переувлажнения грядки.