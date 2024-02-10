Как обрезать усы клубники и размножать ягоду: советы огородников

Клубника дает хороший урожай, если усы удалять у нее два раза за сезон.

Первый раз обрезаем весной перед вегетацией. Так помогаем растению сохранить силы, чтобы завязались плоды.

Повторяем обрезку, когда клубника закончила плодоносить, причем убираем усы у основания.

В этот период побеги очень крепкие, руками рвать нежелательно, чтобы не повредить растение. Используем секатор или садовые ножницы.

Есть садоводы, которые меняют кусты клубники раз в 3-4 года, поэтому и усы в таком случае обрезать нет нужны.

Однако даже если не планируете оставлять на грядках «старичков», обрезка обогатит будущий урожай и сохранит его даже через несколько лет.

Размножаем клубнику усами

Используем самые лучшие для размножения. Важно выбрать крепкие экземпляры для посадки.

Наблюдаем, какие кусты дают самые сладкие и крупные ягоды, и когда урожай собран, подвязываю такие растения яркой ленточкой.

Усы отбираем длинные, в несколько розеток.

На грядке делаем небольшой холмик и укореняем с побегом ту, которая ближе к розетке первого порядка, она и раньше заплодоносит.

Остальное обрезаем и вместе с хлипкими и не пригодившимися усами выбрасываем в компостную яму.

Как еще укрепляют усы:

Иногда усы укрепляют не только в земле, но и другими способами.

Тоже срезаем после плодоношения, обычно это делается в июле.

Самую крепкую укореняем в пластиковом стаканчике или торфяном горшочке, добавляя плодородную почву.

Центральную часть (ее еще называют сердечко) не углубляем.

Ставим емкости с растениями в теплицу, либо оставляем на подоконнике и регулярно поливаем кустики.

Не переусердствуйте с поливом, иначе усы не приживутся.

Когда усы пустили корешки, пересаживаем их на грядки, самое раннее в конце августа, а позднее – середина сентября.

Выбираем пасмурные дни и высаживаем вечером, чтобы растения приживались быстрее.