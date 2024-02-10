Запахи, которые больше всего привлекают карпа и карася

21:24 2024-02-10
Запахи, которые больше всего привлекают карпа и карася

Раньше рыбу прикармливали кашей, в которую добавляли ваниль, анис, чеснок, укроп, рафинированное подсолнечное масло.

Пахучие вещества, называемые ароматизаторами, используются двумя способами:

добавление в прикормку, благодаря чему она привлекает рыбу;

добавление в наживку, для придания ей нужного аромата.

Вещества, использующиеся для этого, могут быть одними и теми же, но выпускаться в разных видах.

Чаще всего они жидкие на водной или масляной основе либо спреи.

Первые лучше добавлять в прикормку, вторые наносить на наживку или замешивать в ее состав.

Спреями орошают приманку непосредственно перед забросом.

Большинство прикормок уже имеют сбалансированный запах и добавлять в них ничего не требуется.

Разные рыбы любят разные запахи.

Есть универсальные ароматизаторы, которые используются для ловли любой мирной рыбы, а есть специализированные, ориентированные на определенную ихтиофауну.

К первым относятся следующие:

ваниль;

анис;

запах подсолнечника, который могут давать жареные семечки, макуха, жмых и собственно нерафинированное масло;

конопля;

чеснок.

Специализированными считаются различные фруктовые ароматизаторы, какао, кофе и некоторые другие вещества, непредназначенные для рыбалки, к примеру, жидкий дым или керосин.

Раз речь зашла о карасе и карпе, можно уверенно сказать, что оба эти представителя пресноводной ихтиофауны являются сладкоежками.

Помимо запахов универсальных ароматизаторов, караси очень отзывчивы на следующие ароматы:

карамель;

корица;

ананас;

бисквит;

дыня;

слива;

клубника;

арахис;

мед.

Специфическими ароматизаторами для привлечения карася считаются вытяжки из морепродуктов и керосин, но и то, и другое работает не всегда и использовать их следует осторожно.

Карп:

Одомашненный сазан тоже любит сладкое. Из фруктов он предпочитает сливу, банан и смесь тутти-фрутти. Небезразличен к меду.

При низкой температуре воды карпу нравятся запахи креветки, краба и ракушек.

В бюджетные прикормки экзотические ароматизаторы не добавляют.

Если, по мнению рыболова, это нужно, приходится покупать их отдельно и добавлять самому.

В профессиональных дорогих прикормках типа Сенсас могут присутствовать самые разные ароматизаторы, о чем указано на упаковке товара.

Марина Смирнова
22:04

Марина Смирнова

Полезные свойства иван-чая и советы по его применению

Полезные свойства иван-чая и советы по его применению

Иван-чай, из которого на Руси готовили освежающий напиток, в 2022 году Минсельхоз включил в перечень сельхозпродукции.
Марина Смирнова
21:58

Марина Смирнова

Осенний уход за цветником: советы дачников

Осенний уход за цветником: советы дачников

Цветы, которые радовали своим цветением в начале лета, осенью перестают поливать.
Марина Смирнова
20:15

Марина Смирнова

Как обрезать усы клубники и размножать ягоду: советы огородников

Как обрезать усы клубники и размножать ягоду: советы огородников

Клубника на любом огороде занимает почетное место, лакомиться ягодой любят и взрослые и дети, поэтому всегда хочется увеличить количество кустов.
Марина Смирнова
16:50

Марина Смирнова

Как легко отпугнуть улиток и слизней от клубники

Как легко отпугнуть улиток и слизней от клубники

Вкус, аромат, яркий вид клубники привлекают внимание многочисленных вредителей, в том числе улиток и слизней.
Марина Смирнова
16:34

Марина Смирнова

Дачники назвали лучшие сорта огурцов для засолки

Дачники назвали лучшие сорта огурцов для засолки

Для получения вкусных, хрустящих соленых огурцов необходимо правильно выбрать сорт, далеко не все они годятся для закаток.
Марина Смирнова
16:01

Марина Смирнова

Выйти замуж для девочки 13 лет на Руси считалось нормальным явлением

Выйти замуж для девочки 13 лет на Руси считалось нормальным явлением

За интимные отношения с несовершеннолетними сегодня грозит строгое наказание, но в Древней Руси все было по-другому.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.