Осенний уход за цветником: советы дачников

Для укрепления корневой системы цветы подкармливают суперфосфатом и сульфатом калия (соответственно 30 г и 40 г на 10 л воды).

Уже в самом конце сентября все стебли этих растений нужно обрезать до высоты 10 см, а к кустикам подыпать мульчу – торф или перегной.

Продолжают пересадку и деление многолетников, но эти работы нужно закончить до середины сентября – ведь растения еще должны успеть укорениться до заморозков.

Лилии, растущие на одном месте 5 и более лет, делят после того, как цветоносы засохнут.

В начале осени можно высаживать клематисы, так как в это время у них происходит интенсивный рост корней и приживание произойдет быстро. Корневую шейку у куста заглубляют, посадки присыпают мульчей.

В начале сентября сажают луковички мелколуковичных – это в основном первоцветы – кандыки, крокусы, рябчики, мускари, сциллы, пушкинии и другие.

Для посадки выбирают наиболее крупные здоровые луковицы. Мелколуковичные будут хорошо расти, если их посадить на газоне, или под деревьями.

Цветущие побеги у корейских хризантем придется срезать – это позволит им сформировать крепкую корневую систему. До наступления заморозков необходимо окучить георгины для предохранения почек от повреждения в районе корневой шейки.

Газон продолжают косить, удаляют с него опавшие листья. Незадолго до ожидаемых заморозков дают подкормку двойным суперфосфатом (50–70 г на 1 м2) и сульфатом калия (20–30 г на 1 м2).